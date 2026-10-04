El micro de Belgrano fue apedreado en la previa del clásico con Talleres

En su arribo al estadio de cara al clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano, el micro del Pirata fue atacado. Afortunadamente no hubo heridos, sí detenidos.

El episodio ocurrió antes del encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Antes de llegar al Estadio Mario Alberto Kempes, el medio de transporte apareció con una venta rota, justo donde estaba ubicado el juvenil Lautaro Gutiérrez, que no resultó herido.

Si bien aún no hay mayores detalles o un informe sobre el ataque, lo cierto es que nadie acabó afectado por lo ocurrido, aunque sí la policía detuvo a dos personas, que serían los presuntos agresores.