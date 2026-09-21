Polémica en Rosario Central: la camioneta de Gastón Ávila protagonizó un fuerte accidente y el defensor negó haberla manejado

Un fuerte accidente de tránsito generó repercusión este lunes en el mundo de Rosario Central, luego de que una camioneta registrada a nombre de Gastón Ávila protagonizara un violento choque en una avenida de Rosario. El defensor, que había sido titular en el triunfo del Canalla ante Argentinos Juniors del domingo, negó haber estado al volante del vehículo.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en avenida Jorge Newbery, a unos 200 metros de la curva ubicada en las inmediaciones del aeropuerto Islas Malvinas, en el tramo que conecta Rosario con Funes.

La camioneta involucrada es una Ford F-150 Raptor azul, que terminó impactando contra una columna de alumbrado público. Como consecuencia del choque, sufrió importantes daños en el sector delantero y en uno de sus laterales, mientras que una de las ruedas se desprendió y se activaron los airbags.

Tras el impacto, el vehículo quedó abandonado sobre la avenida y no había ocupantes en su interior. Durante las primeras horas posteriores al accidente tampoco se observó un operativo policial en el lugar, según los reportes difundidos por medios locales.

La situación tomó otra dimensión cuando comenzaron a circular fotografías aportadas por testigos en las que aparece una persona identificada como Gastón Ávila en las inmediaciones de la camioneta. Las imágenes generaron especulaciones sobre la presencia del futbolista en el momento del choque.

Frente a esa situación, el defensor de Rosario Central publicó una historia en sus redes sociales en la que mostró que se encontraba descansando junto a su hija. Allí hizo referencia directamente al horario en el que se produjo el accidente y escribió: "¡En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo. Estoy bien, gracias por la preocupación. Abrazo grande".

Gastón Ávila dice haber estado durmiendo mientras ocurrió el accidente.

De acuerdo con las versiones difundidas por distintos medios de Santa Fe, Ávila habría llegado posteriormente al lugar para conocer qué había sucedido con la camioneta, debido a que el vehículo está registrado a su nombre.

Por el momento, no existe información oficial que confirme quién conducía la Ford F-150 Raptor al momento del impacto. Tampoco trascendieron datos oficiales sobre personas heridas, las circunstancias en las que se produjo el choque o la eventual participación de otro vehículo.

Gastón Ávila en el lugar del accidente.

El accidente se produjo apenas unas horas después de que Ávila participara del partido en el que Rosario Central derrotó a Argentinos Juniors, por lo que el episodio rápidamente generó repercusión alrededor del plantel dirigido por el Canalla.