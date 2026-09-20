Ponzio habló tras la derrota de River y confirmó qué hará el equipo durante el parate

River Plate sufrió una derrota en el Monumental y dejó atrás el invicto que había construido desde la llegada de Leonardo Ponzio, quien días atrás había extendido su vínculo con el club hasta mediados de 2027. Después del encuentro, el entrenador habló en conferencia de prensa y analizó las razones de la caída, además de anticipar cómo trabajará el plantel durante las próximas semanas.

Ponzio sostuvo que el Millo intentó mantener la propuesta ofensiva que pretende implementar desde su llegada, aunque reconoció que el rival logró cerrarle los caminos durante buena parte del encuentro.

"El análisis del partido es el que se vio, en cuanto a lo que queríamos proponer y a las intenciones que siempre tenemos en el Monumental de poder atacar continuamente. Por momentos estuvimos bien porque hubo situaciones de gol y, por otros, tuvimos un rival que supo defenderse hasta con seis jugadores atrás, lo que hace difícil entrar. En las situaciones de gol fuimos superiores", explicó.

El entrenador también se refirió puntualmente a los dos goles que recibió el Millonario y remarcó que no considera que las responsabilidades deban recaer sobre determinados futbolistas. "El primer gol fue una pelota que ni siquiera tocó en nadie y creo que no hubo intención en la ejecución. En el segundo, el gol viene desde una intención nuestra de querer recuperar la pelota y seguir atacando; después hubo mucha efectividad del jugador rival que pateó bien", señaló.

Y agregó: "En cuanto a los goles en contra, siempre digo que esto es un equipo: cuando hacemos goles, los hacemos todos, y cuando nos convierten, nos convierten a todos. En las situaciones defensivas se estuvo bien, aunque cuando te convierten parecería que no".

Ponzio y el desafío de River durante el parate

La derrota llegó justo antes de un período de 21 días sin partidos oficiales, algo que Ponzio considera una dificultad, pero también una oportunidad para continuar trabajando sobre su idea de juego.

"El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar una derrota durante 21 días, pero a la vez es lo que más te fortalece para trabajar", afirmó.

En ese sentido, el técnico explicó cuál es el estilo que pretende consolidar en River: "Lo que me caracteriza es querer un River donde todos atacan y todos defienden. Que el protagonismo se lo lleven todos, que uno juegue para el otro y que cada uno tenga su lugar en el equipo, dándole el valor que tiene".

Para evitar que la extensa pausa afecte el ritmo futbolístico, Ponzio confirmó que River buscará disputar partidos amistosos durante estas semanas. "Sobre el parate, haremos semanas de trabajo habituales, como si fuéramos a jugar el fin de semana, organizando amistosos para mantener el ritmo y la competencia", adelantó.

Por último, el entrenador destacó la importancia del tramo final del año pensando también en la próxima temporada. "Estos tres meses que quedan son importantes para proyectar el año que viene, tanto para la institución como para los jugadores. A la gente le digo lo mismo que al plantel: desde adentro de la cancha vamos a transmitir lo que ellos nos van a devolver", concluyó.