Con múltiples bajas, Ponzio piensa en la probable formación de River para el amistoso frente a Vélez

Para aprovechar el parate por la fecha FIFA, River disputará mañana un amistoso contra Vélez con la idea de sumar rodaje de cara a lo que viene.

En ese marco, el DT del Millonario, Leonardo Ponzio, ya tiene en mente un posible once que tendrá varias bajas.

Por un lado, Santiago Beltrán y Tobías Andrada no están disponibles ya que se encuentran trabajando con la Selección Argentina para los partidos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Además, tampoco podrán estar presentes Aníbal Moreno y Thiago Almada, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones.

Sin embargo, lo bueno para el entrenador de la Banda es que podrá contar con la base de la formación que utiliza habitualmente, aunque todavía debe despejar algunas dudas.

Con la defensa definida, Juan Cruz Meza y Tomás Galván estarán en el mediocampo y resta saber quiénes completarán esa zona. Entre las alternativas figuran Mauro Arambarri, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.

Respecto al frente de ataque, todo indica que lo integrarán Ángel Correa y Sebastián Driussi. No obstante, Ponzio podría retrasar al campeón del mundo y probar con el Gordo y Lucas Beltrán.

River choca ante Vélez en un amistoso: probable formación

Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván y Lautaro Pereyra o Lucas Beltrán, Ángel Correa y Sebastián Driussi.