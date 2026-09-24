Menú
Crónica en vivo

EN VIVO
MINUTO A MINUTO

¡AHORA! Senado: debaten la reforma del BCRA y zonas frías

POSTERGACIÓN

Por la fecha FIFA, River tendría cambios en su calendario del Torneo Clausura

A causa de la alta cantidad de jugadores que River Plate cedió por la fecha FIFA, se aplazaría el partido con Sarmiento y se adelantaría el duelo con Estudiantes de Río Cuarto.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 En medio del parate por la fecha FIFA, River buscará que se postergue su compromiso por la fecha 11 del Torneo Clausura ante Sarmiento y todo indicaría que el partido estipulado originalmente para el 7 de octubre se disputará el miércoles 14 del mismo mes.

A su vez, como parte de este mismo cambio, el cruce por la doceava jornada entre el Millonario y Estudiantes de Río cuarto podría adelantarse y llevarse a cabo el 10.

Esta situación se da luego de que se realice una presentación en la que autorizaba a que equipos que cedan futbolistas durante el parate puedan retrasar sus partidos. 

Lionel Scaloni decidió convocar con la Selección Argentina a Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada.

Además, en el amistoso frente a Benín en el que Lionel Messi se despedirá de la Albiceleste, también dirán presente Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Marcos Acuña, ya que la idea es que los campeones del mundo en Qatar 2022 asistan.

Esta nota habla de:
1
El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca
PICANTE

El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca

2
La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos
POR LA DE ORO

La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos

3
Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino
DEJA EUROPA

Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino

4
¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi
BOMBA

¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi

5
Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"
CARGADA

Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"