Por la fecha FIFA, River tendría cambios en su calendario del Torneo Clausura
A causa de la alta cantidad de jugadores que River Plate cedió por la fecha FIFA, se aplazaría el partido con Sarmiento y se adelantaría el duelo con Estudiantes de Río Cuarto.
En medio del parate por la fecha FIFA, River buscará que se postergue su compromiso por la fecha 11 del Torneo Clausura ante Sarmiento y todo indicaría que el partido estipulado originalmente para el 7 de octubre se disputará el miércoles 14 del mismo mes.
A su vez, como parte de este mismo cambio, el cruce por la doceava jornada entre el Millonario y Estudiantes de Río cuarto podría adelantarse y llevarse a cabo el 10.
Esta situación se da luego de que se realice una presentación en la que autorizaba a que equipos que cedan futbolistas durante el parate puedan retrasar sus partidos.
Lionel Scaloni decidió convocar con la Selección Argentina a Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada.
Además, en el amistoso frente a Benín en el que Lionel Messi se despedirá de la Albiceleste, también dirán presente Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Marcos Acuña, ya que la idea es que los campeones del mundo en Qatar 2022 asistan.