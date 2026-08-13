Por pedido de Guillermo, Vélez avanza para incorporar a un delantero de Boca

Vélez inició este jueves los contactos con Boca para intentar contratar al delantero Milton Giménez, después de que el entrenador Guillermo Barros Schelotto pidiera la incorporación de un centrodelantero tras la salida de Florián Monzón y ante las pocas alternativas en ese puesto dentro del plantel.

Por ahora se trató de una primera comunicación entre las dirigencias y todavía no hay una oferta formal, aunque desde Liniers pretenden avanzar en los próximos días para conocer las condiciones de una posible transferencia. La necesidad se profundizó con la partida de Monzón y el irregular presente de Dilan Godoy, mientras el cuerpo técnico considera apresurado depositar toda la responsabilidad ofensiva en Thiago Aguirre, de apenas 17 años.

Milton Gimenez es buscado por Velez y podría dejar Boca.

Antes de apuntar a Giménez, el "Fortín" había mostrado interés por Tiziano Perrotta, una de las revelaciones de Banfield, pero esa chance quedó descartada cuando el Elche de España lo adquirió y decidió cederlo a Defensa y Justicia.

La situación de Giménez en Boca

El escenario del delantero en La Ribera podría facilitar las conversaciones. Giménez quedó afuera de la convocatoria para enfrentar a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana y perdió terreno en la consideración de Rodolfo Arruabarrena. A eso se sumó que Miguel Merentiel se consolidó como una de las principales referencias ofensivas y que Enner Valencia llegó en este mercado de pases, por lo que la competencia en el ataque creció bastante.

De todos modos, Boca no pretende desprenderse del atacante a cualquier precio y solo aceptaría su salida ante una propuesta económica satisfactoria, sobre todo porque el plantel también sufrió la lesión de Adam Bareiro.

Números y un antecedente que juega a favor

Giménez atravesó un 2026 condicionado por lo físico: en febrero debió operarse de una pubalgia y más tarde arrastró una molestia en un tobillo. En la actual temporada disputó 13 partidos y convirtió cuatro goles. Desde su llegada a Boca a mediados de 2024, procedente de Banfield, acumula 72 partidos, 21 goles y cinco asistencias con la camiseta azul y oro.

Además, las dirigencias de ambos clubes mantienen una relación reciente a partir de la negociación que llevó a Álvaro Montero a Vélez, un antecedente que podría allanar el camino de esta nueva conversación.