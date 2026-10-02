Por problemas con el vuelo, Burkina Faso llegaría sobre la hora al partido ante Argentina

A poco más de un día del amistoso de la Selección Argentina ante Burkina Faso, desde la Federación Burkinesa de Fútbol comunicaron problemas en su viaje a Buenos Aires y confirmaron que todavía no salieron desde Marruecos.

Según informó la Federación, el plantel se encuentra en Casablanca, Marruecos, pero todavía no logró viajar a Buenos Aires como consecuencia de una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa del avión". Según indicaron, el viaje se suponía que se llevaría adelante el 30 de septiembre, pero el plantel sigue varado.

"Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires", aseguraron.

Por lo pronto, tanto la Federación Burkinesa como la AFA aseguran que llegarán a tiempo, en tanto que las primeras estimaciones indican que existe la posibilidad de que aterricen en Buenos Aires el mismo sábado, a las 13 horas.

En total, el vuelo tiene una duración de 11 horas, por lo que deberán trabajar a contrarreloj para resolver el problema y poder llevar adelante el amistoso.