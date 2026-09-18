Por qué Ponzio firmó un contrato de un año con River a pesar de que su ciclo es un "interinato"

Cuando River eligió a Leonardo Ponzio para hacerse cargo del equipo tras la salida de Eduardo Coudet, el propio entrenador dejó en claro que su llegada tenía carácter de interinato. La idea original era -y sigue siendo- que asumiera de manera temporal mientras la dirigencia avanzaba en la búsqueda del próximo técnico.

Sin embargo, la reciente reunión de comisión directiva dio a conocer que su vínculo como DT quedó registrado hasta agosto de 2027, un dato que sorprendió a varios desprevenidos. Lejos de tratarse de una definición de fondo, hay una particularidad normativa que obligó al club a formalizarlo de esa manera.

Por qué el contrato de Ponzio es hasta 2027

La explicación es puramente reglamentaria. El estatuto del fútbol argentino fija un límite para los entrenadores que asumen de manera interina: no pueden dirigir más de dos partidos bajo esa condición. Al mismo tiempo, ningún director técnico puede tener un contrato menor a un año. Por eso River no podía registrar a Ponzio con un vínculo de apenas algunas semanas y terminó elaborando la documentación con vigencia hasta el 31 de agosto de 2027. De hecho, la firma se concretó recién después del segundo encuentro, el punto en el que el reglamento ya no permitía sostener el interinato.

La situación también se relaciona con la función que Ponzio venía cumpliendo dentro de la estructura del club. Antes de asumir en Primera, el ex futbolista estaba ligado a River como integrante de la Secretaría Técnica, por lo que su relación contractual con la institución no se limitaba exclusivamente a su nuevo rol como entrenador.

Tres triunfos en tres partidos: el presente que cambió el escenario

El envión deportivo empujó la decisión. Ponzio debutó con una victoria por 3-2 ante Banfield como visitante, luego superó por 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y completó su inicio perfecto con un ajustado 2-1 frente a Atlético Tucumán. De ese modo sumó nueve puntos sobre nueve posibles, acomodó al equipo en el Torneo Clausura y mejoró su ubicación en la tabla anual, la que otorga plazas para la Copa Libertadores 2027.

Qué dijo Ponzio sobre el interinato

Pese al buen presente, el propio Ponzio mantiene el concepto de interinato como punto de partida. Tras su debut ante Banfield, fue claro al referirse a su situación: "La palabra fue interinato y hay que saber respetarla. Sé que esto va a ser consecuencia de muchos partidos y después se verá".

Desde la dirigencia, el presidente Stefano Di Carlo respaldó la elección: "Creemos que tiene todas las aptitudes para administrar esa situación de transición". En Núñez, de todos modos, aclaran que el contrato largo no garantiza la continuidad más allá de fin de año, cuando se hará un balance del ciclo.

Así, el vínculo hasta agosto de 2027 no debe interpretarse como una confirmación de que Ponzio dirigirá a River durante todo ese período. Es, principalmente, la consecuencia de la normativa y de la necesidad de formalizar su relación con el club, mientras que su futuro como técnico del primer equipo dependerá de lo que ocurra dentro de la cancha.