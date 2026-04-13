Preocupación por Kevin Lomónaco en Independiente

Kevin Lomónaco encendió las alarmas en Independiente de Avellaneda tras salir lesionado en el empate 1 a 1 frente a Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y este lunes será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la molestia.

El defensor sintió un fuerte dolor a los 26 minutos del segundo tiempo, luego de realizar un largo pique hacia atrás para cortar un avance rival. Tras despejar la jugada y asistir a Rodrigo Rey, el zaguero se tiró al suelo y pidió el cambio con evidentes gestos de dolor.

Las primeras señales indican que la molestia se ubica en la pierna derecha, específicamente en la zona de los gemelos. Ante la imposibilidad de continuar, el entrenador Gustavo Quinteros decidió el ingreso de Juan Fedorco para reemplazarlo.

En el cuerpo técnico de Independiente esperan los resultados de los estudios para confirmar si se trata de una lesión muscular o solo de una contractura. La situación genera preocupación, ya que no es la primera vez en el semestre que Lomónaco presenta molestias físicas.

Con tres fechas por disputarse en el Torneo Apertura, la evolución del defensor será determinante para saber si podrá estar disponible en el próximo compromiso ante Defensa y Justicia, en un tramo clave de la competencia.