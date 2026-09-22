Prestianni habló de River y sorprendió al contar qué le dijo a Otamendi: "Me pone muy feliz"

Gianluca Prestianni regresó a la Argentina para incorporarse a la Selección y, durante su llegada al país, dejó varias declaraciones que rápidamente llamaron la atención. El delantero surgido de Vélez Sarsfield fue consultado por su relación con Nicolás Otamendi, pero también respondió sobre los rumores que en los últimos mercados lo vincularon con River Plate.

El atacante de 20 años se formó en las divisiones inferiores del Fortín y debutó en Primera antes de dar el salto al fútbol europeo. A comienzos de 2024 fue transferido al Benfica, que pagó 9 millones de euros por el 85% de sus derechos económicos.

Desde entonces, su nombre apareció en distintas oportunidades en el radar de River. Sin embargo, las posibilidades de una llegada al conjunto de Núñez no prosperaron debido a que el club portugués no tendría entre sus planes desprenderse del futbolista mediante un préstamo.

Ahora, Prestianni volvió a estar en el centro de la escena luego de ser convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. En su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el jugador se detuvo para dialogar con la prensa.

Uno de los temas que surgió fue su amistad con Otamendi, histórico defensor de la Albiceleste y reconocido hincha de River. Lejos de esquivar la consulta, Prestianni contó cómo mantiene el vínculo con el experimentado defensor.

"Obviamente cada vez que puedo lo miro", señaló el delantero. Luego reveló un pedido que le hizo recientemente al futbolista: "El otro día le hablé a Otamendi y le dije que me guarde una camiseta".

En ese sentido, Prestianni también se refirió al vínculo de Otamendi con River y destacó un aspecto muy particular de su carrera: "Espero verlo pronto, me pone muy feliz que cumplió el sueño de jugar en River".

Finalmente, el futbolista del Benfica fue consultado directamente por los rumores que lo colocaron como posible refuerzo del Millonario. Por ahora, Prestianni dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro, aunque remarcó que su presente está en Europa.

"Hoy estoy feliz en Europa, soy muy chico y tengo que aprovechar y más adelante uno no sabe lo que puede pasar", afirmó.

De esta manera, el delantero dejó claro que su prioridad actual está puesta en su experiencia en el fútbol europeo y en aprovechar esta nueva convocatoria a la Selección Argentina, aunque sus declaraciones volvieron a instalar su nombre en el radar de River.