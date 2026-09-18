¿Qué hace?: Di Carlo explicó el rol de Longoria en River

Entre los distintos temas que se trataron en la reunión de Comisión Directiva que se realizó en River este lunes, Stefano Di Carlo habló sobre el rol de Pablo Longoria.

El presidente del Millonario contó cuál es concretamente su función dentro del club y cuánto participa en las decisiones vinculadas al fútbol.

El español fue designado como director deportivo en abril pasado, pero desde entonces no tuvo apariciones públicas ni se brindaron detalles sobre su trabajo.

"El scouting es un ejemplo: la oportunidad de Tobías Andrada se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado", destacó Di Carlo durante la reunión de CD.

Pero no fue la única novedad que el dirigente mencionó al hablar de la estructura que comenzó a desarrollarse bajo la conducción del director deportivo. El mandatario también reveló la creación de un área: "Se creó el Departamento de Performance, que nunca existió, que tiene que ver con análisis de video, nutrición, en otras áreas de fútbol".