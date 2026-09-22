Qué pasó en la reunión de Comité Ejecutivo de AFA: Recopa de Campeones, cambios en los playoffs y la fecha 11

Los dirigentes del fútbol argentino mantuvieron una reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, en la que se resolvieron varios cambios.

Uno de los temas que se trató fue la 11° jornada del Torneo Clausura, que se disputará desde el viernes 2 de octubre hasta el miércoles 7, en plena ventana de amistosos de selecciones.

Finalmente, los directivos definieron que la fecha se disputará igual, aunque se reprogramarán los partidos del sábado 3 (ese día, la Selección Argentina se mide con Burkina Faso en el Monumental). Los partidos afectados son Defensa y Justicia-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Barracas Central, Newell's-Lanús, Argentinos-Tigre y Huracán Aldosivi. "Los cambios se anunciarán a la brevedad", expresaron desde la Liga Profesional.

Además, la AFA anunció algunas modificaciones para la próxima temporada: se sostendrá el alargue en las llaves de playoffs y las semifinales de los torneos locales (Apertura y Clausura) se disputarán en estadio neutral, con ambas parcialidades.

Por último, informaron sobre la creación de un nuevo torneo: la Recopa de Campeones. "Se proyecta la creación de un nuevo título oficial en formato de triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional", informaron.