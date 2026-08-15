Quién es Driden Alberto Campo, el juvenil ecuatoriano que debutó en Racing

Racing Club de Avellaneda sumó una nueva cara a su plantel profesional. En medio de la derrota 1 a 0 ante Banfield en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, Juan Pablo Vojvoda decidió darle sus primeros minutos en Primera a Driden Campo, un delantero ecuatoriano que venía de ser una de las figuras de la Reserva campeona.

El juvenil ingresó durante el segundo tiempo con la camiseta número 35 y tuvo así su estreno oficial con la Academia. Con apenas 19 años, Campo empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional después de un recorrido particular que lo llevó desde Ecuador hasta Avellaneda.

%u26BD Momentos de Alberto Campo en su debut en #RACING frente a Banfield.



%uD83D%uDCF9 @Militinhoo_pic.twitter.com/l151TE29WF — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) August 15, 2026

Quién es Driden Campo, el nuevo juvenil de Racing

Su nombre completo es Driden Alberto Campo Deusa. Nació el 14 de septiembre de 2006 en Esmeraldas, Ecuador, mide 1,86 metro y es diestro. Racing lo registra como delantero y una de sus principales características es la velocidad para atacar los espacios.

A diferencia de otras jóvenes promesas sudamericanas, su llegada al fútbol argentino no estuvo precedida por una larga trayectoria en las divisiones inferiores de un club de Primera.

Campo llegó a la Argentina desde el Club Atlético Samborondón, institución que participa en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. En un primer momento, el atacante arribó a Racing para realizar una prueba, pero su rendimiento rápidamente hizo que la Academia comenzara a considerarlo como una apuesta a futuro.

Incluso su llegada tuvo un capítulo particular. Samborondón había anunciado públicamente que el futbolista continuaría su carrera en Racing, aunque inicialmente desde Avellaneda desconocían que existiera una incorporación formal. Mientras tanto, Campo ya se encontraba en el Predio Tita Mattiussi atravesando su proceso de adaptación.

El juvenil dejó atrás aquella situación con actuaciones dentro de la cancha y consiguió ganarse un lugar en la Reserva.

La campaña que lo llevó al debut en Racing

Durante el primer semestre, Campo se convirtió en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero. El ecuatoriano terminó esa etapa con tres goles y cinco asistencias, además de convertirse en una alternativa permanente para romper líneas gracias a su velocidad.

Su protagonismo aumentó durante la definición del Torneo Proyección Apertura. En el clásico frente a Independiente ingresó desde el banco y asistió a Leandro Milito, hijo de Diego Milito, para el 3-2 definitivo.

En las semifinales contra Vélez volvió a ser determinante al entregar otra asistencia en el triunfo de Racing. Y en la final frente a River recibió la confianza de Romero para ser titular.

La Academia se impuso 2-1 en el estadio Florencio Sola y se consagró campeona de Reserva. Campo fue uno de los futbolistas que terminó de consolidarse en ese tramo decisivo del torneo y su rendimiento le permitió acercarse al plantel profesional.

Vojvoda lo convocó y llegó el debut

El buen desempeño en Reserva finalmente tuvo su premio. Vojvoda incluyó a Campo por primera vez en una convocatoria del plantel profesional para enfrentar a Banfield.

El partido no era sencillo para Racing. Banfield se había puesto en ventaja con el gol de Alexander Machado y el entrenador necesitaba encontrar variantes para intentar modificar el desarrollo del encuentro.

Fue entonces cuando llegó la oportunidad para el ecuatoriano. Campo ingresó durante el segundo tiempo y disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Racing.

El delantero mostró personalidad para pedir la pelota y buscó aprovechar los espacios cada vez que tuvo la posibilidad. Aunque no pudo cambiar el resultado -la Academia terminó perdiendo 1-0-, su aparición fue una de las pocas noticias positivas de la noche.

Vojvoda también destacó sus condiciones después del encuentro y valoró especialmente su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y sus recursos técnicos, aunque dejó en claro que el juvenil deberá atravesar un proceso progresivo de adaptación al fútbol profesional.

Para Campo, la noche del Cilindro significó mucho más que unos minutos en Primera: fue el primer capítulo de una historia que comenzó en Ecuador, continuó en la Reserva de Racing y ahora empieza a escribir una nueva página en el plantel profesional de la Academia.