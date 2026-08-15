Quién es Jadson Viera, el entrenador que sucederá a Gustavo Quinteros en Independiente

Independiente de Avellaneda busca entrenador después de la salida de Gustavo Quinteros y, entre los nombres que comenzaron a aparecer, hay uno que llama especialmente la atención: Jadson Viera. El uruguayo es uno de los candidatos apuntados por la dirigencia, y el ex defensor incluso estuvo en el predio de Villa Domínico.

Viera tiene 45 años, nació en Brasil y desarrolló buena parte de su carrera como futbolista en Uruguay. Se desempeñaba como marcador central y comenzó su trayectoria profesional en Danubio. En 2007 llegó a Lanús y fue parte del plantel que conquistó el primer título de Primera División en la historia del club. También jugó en Vasco da Gama, Nacional y otros equipos de Sudamérica.

Su primera experiencia como entrenador principal fue en Boston River. Allí consiguió resultados que hicieron crecer su nombre en el fútbol uruguayo y permaneció durante dos temporadas al frente del equipo. En 2025 llegó a Nacional, donde tuvo un ciclo breve pero exitoso: asumió en el tramo final de la temporada y consiguió la Tabla Anual y el Campeonato Uruguayo.

Sin embargo, su etapa en Nacional terminó pocos meses después. Viera dejó el cargo en marzo de 2026 y desde entonces se encuentra sin club. Ahora aparece en el radar de Independiente para afrontar el desafío más importante de su carrera como entrenador.

El dato particular es que Viera ya conoce el fútbol argentino, aunque nunca dirigió en el país. Lo hizo como jugador y también como integrante del cuerpo técnico de Medina. Independiente podría convertirse así en su primera experiencia al frente de un equipo argentino.

Su candidatura tomó fuerza en las últimas horas. Mientras la dirigencia continúa evaluando alternativas para reemplazar a Quinteros, el uruguayo aparece entre los nombres que ya dieron un paso más allá de una simple consulta.

Su recorrido como entrenador comenzó después de su retiro. Antes de asumir como técnico principal, Viera trabajó como ayudante de Alexander Medina en distintos clubes: Nacional, Talleres, Internacional y Vélez. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro el fútbol argentino y trabajar junto a uno de los entrenadores uruguayos de mayor recorrido de los últimos años.