La contundente respuesta de Diego Placente por la convocatoria de Kiki Ramos a la Selección Argentina Sub-17

Stephen "Kiki" Ramos se convirtió en una de las apariciones que más llamaron la atención durante 2026. El juvenil de Vélez Sarsfield mostró un crecimiento sostenido en las divisiones inferiores y ese rendimiento le permitió recibir el llamado de la Selección Argentina Sub-17.

Pero detrás del futbolista existe una historia de vida tan particular como poco conocida. Ramos nació en Puerto Príncipe, Haití, en 2009, y cuando tenía apenas ocho meses fue adoptado por una familia argentina junto con tres de sus hermanos.

Su infancia estuvo marcada además por uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Haití: el terremoto que sacudió al país en enero de 2010. Kiki sobrevivió a aquella catástrofe cuando todavía era un bebé.

Stephen Ramos con la camiseta de la Selección Argentina.

De Vélez a la Selección Argentina: el crecimiento de Kiki Ramos

El rendimiento de Ramos en Vélez fue determinante para que apareciera en el radar de los seleccionados juveniles. Sin embargo, su recorrido dentro del club no fue lineal.

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub-17, explicó que Kiki inicialmente no era titular en la categoría 2009 del Fortín. Compartía competencia con otros futbolistas que posteriormente dieron el salto hacia Primera División.

Stephen Ramos con la camiseta de la Selección Argentina Sub 17.

Con el ascenso de algunos de esos jugadores, Ramos comenzó a tener mayor protagonismo y aprovechó sus oportunidades. Su nivel y sus goles terminaron de convencer al cuerpo técnico de las juveniles argentinas.

Para Placente, justamente ese crecimiento explica su convocatoria: la intención es observar a los futbolistas en el contexto de la Selección y no solamente a partir de lo que muestran en sus clubes.

La polémica por Kiki Ramos y la respuesta de Diego Placente

La convocatoria del juvenil también quedó envuelta en una discusión vinculada con su origen y su color de piel. Ante las críticas que surgieron, Placente fue contundente al explicar los motivos por los que Ramos fue citado.

El entrenador sostuvo que la convocatoria responde exclusivamente a su rendimiento futbolístico y remarcó que el juvenil llegó al seleccionado porque considera que tiene las condiciones necesarias para formar parte del plantel.

Placente también se refirió al apodo que recibe Ramos en Argentina y explicó que dentro de la Selección buscan utilizar preferentemente su nombre futbolístico, "Kiki", para evitar interpretaciones diferentes a las que existen dentro de la cultura local.

Más allá de la controversia, el técnico puso el foco en una cuestión deportiva: conocer a Ramos dentro de la dinámica del seleccionado, donde los futbolistas deben adaptarse a un contexto diferente al que viven diariamente en sus clubes.

La historia de Stephen Ramos: nació en Haití y fue adoptado por una familia argentina

La vida de Kiki Ramos comenzó en Puerto Príncipe. Con apenas ocho meses fue adoptado por una familia argentina, junto con tres de sus hermanos, y desde entonces desarrolló su vida en el país.

El terremoto ocurrido en Haití en 2010 sucedió cuando Ramos todavía era muy pequeño. El desastre provocó una enorme cantidad de víctimas y dejó a millones de personas afectadas.

Años después, aquel bebé que sobrevivió a la tragedia comenzó a construir su propio camino en el fútbol argentino. Su presente en Vélez y la convocatoria a la Selección Sub-17 lo posicionan ahora como uno de los juveniles a seguir.

De Haití a la Selección Argentina

La historia de Stephen "Kiki" Ramos combina una infancia atravesada por una tragedia natural, la adopción y una formación futbolística completamente desarrollada en Argentina.

A los 17 años, su nombre ya aparece entre los proyectos que despiertan expectativa en Vélez y que fueron observados por el cuerpo técnico de las selecciones juveniles. Su desafío ahora será sostener ese crecimiento y consolidarse entre los futbolistas de su generación.