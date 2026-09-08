Racing goleó al Real Madrid y jugará la final del Mundial de Clubes Juvenil

Racing Club de Avellaneda dio otro gran golpe en el Mundial de Clubes Juvenil. La Academia se impuso 3 a 0 ante el Real Madrid, consiguió el boleto a la gran final y volverá a disputar el partido decisivo del certamen por segundo año consecutivo.

El conjunto de Avellaneda mostró una actuación sólida de principio a fin y prácticamente no le dio opciones a uno de los clubes con mayor tradición en la formación de futbolistas. Román González, Lucas Álvarez y Sebastián Elosú fueron los autores de los goles que sellaron la contundente victoria.

El camino de Racing hasta la final

El equipo juvenil de Racing ya había demostrado su potencial durante las primeras etapas del torneo. En su debut consiguió un importante triunfo por 3-1 frente al Bayer Leverkusen de Alemania, mientras que posteriormente superó por 1 a 0 al Betis y a la Real Sociedad.

En los cuartos de final, la Academia volvió a mostrar su poderío ofensivo y derrotó 3 a 1 al Córdoba de España, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

El gran desafío llegó en semifinales, donde tuvo enfrente al Real Madrid. Sin embargo, Racing volvió a responder y se quedó con una goleada por 3 a 0 para alcanzar nuevamente la definición del torneo.

Cuándo juega Racing la final del Mundial de Clubes Juvenil

Racing disputará la final este miércoles desde las 15 de Argentina frente al Athletico Paranaense de Brasil, que también consiguió su clasificación este lunes.

El conjunto brasileño llegó al partido decisivo después de vencer 2-0 al San Pablo, por lo que será el último obstáculo que tendrá la Academia en su búsqueda del título.

Racing vuelve a la final por segundo año consecutivo

La clasificación frente al Real Madrid tiene además un valor especial para Racing, ya que el equipo de Avellaneda volverá a jugar la final del Mundial de Clubes Juvenil por segundo año consecutivo.

En la edición anterior, la Academia también alcanzó el partido decisivo, aunque terminó cayendo 1-0 ante el Barcelona de España, otro de los clubes reconocidos mundialmente por la calidad de sus divisiones inferiores.

Ahora, Racing tendrá una nueva oportunidad de conquistar el trofeo y cerrar una campaña destacada ante Athletico Paranaense.

El gran momento de las inferiores de Racing

El presente de las divisiones juveniles de Racing no se limita a este torneo internacional. En junio, la Reserva de la Academia se consagró campeona del Torneo Proyección, luego de derrotar 2-1 a River en la final.

Los resultados obtenidos por las categorías formativas contrastan con el presente que atraviesa el plantel profesional. Desde el comienzo de la gestión de Diego Milito como presidente, el primer equipo no logró encontrar regularidad y actualmente ocupa el último lugar de la Zona B del Torneo Clausura.

Mientras las inferiores continúan dando señales positivas y se ilusionan con otro título internacional, el equipo principal atraviesa una realidad completamente diferente.

Todos los goles de la victoria de Racing sobre Real Madrid

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Gana #RACING 1-0 al Real Madrid pic.twitter.com/lnwtAz45ic — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) September 7, 2026

%u26BD GOL DE LUCAS ÁLVAREZ



Gana #RACING 2-0 al Real Madrid en el Mundial de Clubes juvenil.pic.twitter.com/EyWwIVDekl — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) September 7, 2026