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SON BAJAS

Racing hoy: Cannavo no tiene lesión, pero Vojvoda pierde a dos futbolistas de cara a Sarmiento

Racing cuenta con varios lesionados que se perderán el encuentro clave ante Sarmiento, el próximo viernes en el Cilindro.

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Racing lamenta varios lesionados que se perderán el encuentro clave ante Sarmiento, el próximo viernes en un Cilindro de Avellaneda que promete ser una olla a presión debido al flojo momento del equipo.

Por medio de un parte médico oficial compartido por los canales oficiales, se conoció que tanto Matías Pérez como Juan Barinaga quedaron descartados en la Academia. 

El defensor central sufrió un esguince de tobillo derecho, mientras que el lateral derecho se desgarró el recto anterior derecho.

El ex Boca había reemplazado a Ezequiel Cannavo a los 44 minutos del primer tiempo ante Huracán. Para alivio de Juan Pablo Vojvoda , no salió a causa de una lesión, sino que arrastra una fatiga en la zona del aductor.

En caso de no estar al 100% en los próximos días, el lateral se someterá a estudios y podría también ser baja frente al Verde de Junín.

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