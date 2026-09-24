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Racing hoy: Vojvoda define el once y el esquema para enfrentar a Boca

Racing se enfrenta a Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina y Juan Pablo Vojvoda analiza un cambio de formación.

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 Este domingo en el Estadio Gigante de Arroyito, Racing se enfrentará a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina y Juan Pablo Vojvoda tiene en mente cambiar el esquema.

Con la recuperación de Ezequiel Cannavo tras su lesión, el entrenador podría modificar la línea de tres defensores centrales.

El lateral derecho, uno de los habituales titulares, está a disposición. Ya suma varios entrenamientos a la par de sus compañeros y regresaría al once.

El DT mantiene una duda: si Cannavo ingresa o si mantiene a Gonzalo Escudero como stopper por izquierda. En ese caso, Matías Zaracho sería carrilero por derecha en una línea de cinco.

La probable formación de Racing ante Boca: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Gonzalo Escudero, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez.

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