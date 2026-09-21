Racing y una iniciativa que va más allá del fútbol: cinco jugadores decidieron terminar el secundario

Racing Club de Avellaneda volvió a poner el foco en la formación integral de sus futbolistas con una iniciativa que trasciende lo deportivo. En el Día del Estudiante, el club de Avellaneda anunció que cinco integrantes de sus planteles de fútbol masculino y femenino decidieron retomar sus estudios para completar el secundario.

%u2139%uFE0F En el Día del Estudiante, un anuncio: Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santino Aguirre, Carolina Sailer y Rocío Vázquez se anotaron para terminar el secundario %uD83D%uDC4F



Racing es también la posibilidad de seguir creciendo afuera de la cancha %uD83E%uDE75%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/RYyt72plVu — Racing Club (@RacingClub) September 21, 2026

Los protagonistas de esta decisión son Valentín Carboni, Alejandro Tello, Santiago Aguirre, Carolina Sailer y Rocío Vázquez, quienes se inscribieron para finalizar una etapa educativa que habían dejado pendiente por diferentes circunstancias personales y profesionales.

La institución compartió la noticia a través de sus redes sociales y destacó la importancia de acompañar a sus deportistas también fuera de la cancha. "Racing es también la posibilidad de seguir creciendo afuera de la cancha", expresó el club en su publicación.

Entre los testimonios difundidos por la institución apareció el de Carolina Sailer, quien contó que desde hacía tiempo tenía la intención de volver a estudiar. "Siempre quise estudiar, pero por cuestiones de la vida nunca pude", explicó la futbolista, que además remarcó junto a Santiago Aguirre que completar el secundario representa una herramienta importante pensando en el futuro.

"No lo pude terminar cuando estuve en Italia. Y por suerte Racing y Futbolistas Agremiados me abrieron las puertas para poder terminarlo. Estoy muy agradecido y contento de poder completar el Secundario".



El testimonio de Valentín Carboni es una buena razón para celebrar este 21... https://t.co/hXOT8NsAWC — Racing Club (@RacingClub) September 21, 2026

Alejandro Tello también valoró el respaldo recibido por Racing para dar este paso. El jugador destacó especialmente que el club impulse a sus futbolistas a continuar con su formación académica más allá de las obligaciones vinculadas al fútbol profesional.

Carboni, en tanto, atraviesa actualmente la recuperación de una lesión ligamentaria y encontró en esta oportunidad una forma de avanzar en otro aspecto de su vida mientras continúa con su proceso de rehabilitación. El futbolista recordó que no había podido completar sus estudios durante su etapa en Italia y señaló que Racing le brindó la posibilidad de retomarlos.

Rocío Vázquez también compartió la repercusión que tuvo la noticia dentro de su familia. Según contó, sus seres queridos recibieron con alegría la decisión y la alentaron a completar una asignatura pendiente que tenía desde hacía tiempo.

La iniciativa representa así un paso importante para los cinco futbolistas, que buscarán combinar sus compromisos deportivos con la educación. Para Racing, además, se trata de una manera de acompañar a sus jugadores en un proceso de formación que no termina dentro de una cancha de fútbol.