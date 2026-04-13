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Racing podrá llevar público visitante ante Aldosivi: cuántas entradas tendrá en Mar del Plata

La Aprevide confirmó que la Academia podrá contar con su hinchada en el estadio José María Minella, en el encuentro correspondiente a la fecha 15, por el Torneo Apertura 2026.

Una gran noticia para los hinchas de Racing. La Academia podrá contar con el acompañamiento de su gente en el partido frente a Aldosivi por el Torneo Apertura. La APreViDe confirmó que habrá público visitante en el encuentro que se disputará el próximo domingo 19 de abril a las 13.30 en el Estadio José María Minella, en Mar del Plata.

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Aún resta definir la capacidad exacta para los hinchas académicos, aunque en principio serían cerca de 5000 entradas populares y 1500 plateas. La presencia de simpatizantes visitantes no es habitual en el fútbol argentino, por lo que el acompañamiento podría significar un importante respaldo anímico para el equipo en un tramo decisivo del campeonato.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Gustavo Costas se ubica noveno en la Zona B -afuera de los playoffs- con 18 puntos, restando tres fechas para el cierre de la fase regular. Además, llega tras dos derrotas en clásicos frente a Independiente y River.

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Antes del viaje a Mar del Plata, la Academia tendrá otro compromiso clave: este miércoles a las 19 recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El conjunto de Avellaneda lidera su zona con tres puntos luego de haber vencido a Independiente Petrolero en el debut.



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