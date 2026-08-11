Racing confirmó la salida de Agustín García Basso y busca un nuevo defensor

Luego de la derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, Racing Club de Avellaneda ya piensa en el duelo ante Banfield del próximo viernes en El Cilindro, mientras continúa con los movimientos en el mercado de pases. En medio de la espera por la firma de sus refuerzos, La Academia concretó este lunes una nueva salida: Agustín García Basso dejó de ser jugador del club.

El defensor de 34 años era uno de los futbolistas que habían quedado apartados por la dirigencia, al igual que Santiago Sosa y Baltasar Rodríguez, quienes ya emigraron a Vasco da Gama y Estudiantes, respectivamente.

Luego de que se cayera su llegada a Newell's, García Basso finalmente acordó la rescisión de su contrato con Racing y, a partir de ahora, es jugador libre hasta encontrar un nuevo destino para continuar su carrera.

García Basso, surgido de Boca y con una extensa trayectoria en el ascenso, había llegado a Racing a comienzos de 2024 procedente de Independiente del Valle. Durante su estadía en Avellaneda disputó 69 partidos con la camiseta de la Academia, convirtió un gol y dio tres asistencias.

Además, fue parte de los planteles que conquistaron la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, dos títulos internacionales que quedaron en la historia reciente del club.

Su salida se produce después de varios meses de tensión con la dirigencia. El frustrado pase a San Lorenzo había terminado de quebrar la relación entre el defensor y la Comisión Directiva, que finalmente acordó la rescisión de su vínculo.

La salida de García Basso se suma a otras bajas que tuvo Racing durante este mercado de pases. Franco Pardo fue vendido a Santos Laguna, mientras que este fin de semana Marco Di Césare sufrió una dura lesión: el defensor padeció una fractura de peroné y estará varios meses fuera de las canchas.

Con este panorama, Racing decidió volver a moverse en el mercado de pases y buscará incorporar un nuevo zaguero para reforzar una defensa que perdió alternativas en las últimas semanas.