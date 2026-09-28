Racing quedó al borde de no disputar las copas internacionales en 2027

Racing Club de Avellaneda atraviesa un escenario inesperado de cara al 2027. La eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina, después de haber estado dos goles arriba, dejó al equipo de Juan Pablo Vojvoda sin una de las principales vías que tenía para acceder a la próxima Copa Libertadores.

Racing no puede creer el partido que perdió con Boca.

La derrota por 3 a 2 frente al Xeneize no solo significó un duro golpe por la manera en que se produjo, sino que también modificó por completo las posibilidades de la Academia en la pelea por ingresar a las competencias internacionales del próximo año.

La Copa Argentina aparecía como una alternativa concreta para Racing. El campeón del certamen obtiene un lugar en la Copa Libertadores 2027, por lo que avanzar de ronda era uno de los objetivos centrales del equipo. Sin embargo, la remontada de Boca dejó al conjunto de Avellaneda fuera de carrera.

Racing, muy lejos en la tabla anual

La otra vía para clasificarse a las copas es la tabla anual, pero allí el panorama tampoco resulta alentador para la Academia. Racing ocupa actualmente el 23° puesto y se encuentra muy alejado de las posiciones que otorgan plazas para la Copa Sudamericana.

Por este motivo, el margen de error se redujo considerablemente. Con la Copa Argentina ya fuera de su alcance y una ubicación comprometida en la clasificación acumulada, el Torneo Clausura pasó a ser prácticamente el único camino que le queda al equipo de Vojvoda.

Qué necesita Racing para llegar a la Libertadores 2027

Racing ocupa el 14° lugar de la Zona B del Torneo Clausura, con ocho puntos, y todavía tiene seis partidos por disputar en la fase regular.

Para continuar con vida en el certamen, la Academia necesita mejorar de manera significativa su campaña y meterse entre los equipos que avanzarán a los playoffs. En caso de lograrlo y posteriormente consagrarse campeón del torneo, obtendría el boleto a la Copa Libertadores 2027.

El desafío, por lo tanto, es doble: primero deberá revertir su situación en la Zona B y conseguir la clasificación a la instancia decisiva; luego tendrá que atravesar los playoffs y quedarse con el título.

De no conseguirlo, Racing podría cerrar el año sin clasificación a ninguna competencia internacional, algo que no sucede desde 2014.

Cuándo vuelve a jugar Racing

El equipo de Avellaneda tendrá poco tiempo para procesar la eliminación ante Boca. Su próximo compromiso será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.

Será una oportunidad para que Racing empiece a cambiar su presente y mantenga vigente su última posibilidad de alcanzar una competencia internacional en 2027.