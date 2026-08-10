Racing va con todo Enzo Díaz: los detalles

Tal como ocurre desde hace años, Racing Club de Avellaneda es uno de los grandes protagonistas de este mercado de pases. En esta oportunidad, la Academia busca reforzar su plantel y ya realizó una oferta por Enzo Díaz, defensor que actualmente se encuentra en Sao Paulo y que podría regresar al fútbol argentino en los próximos días.

La búsqueda responde, en gran medida, a la necesidad de cubrir el lateral izquierdo, una posición que quedó debilitada tras la salida de Gabriel Rojas, transferido a Cruzeiro en esta ventana de transferencias. La operación significó 6 millones de dólares netos para Racing, por lo que el club de Avellaneda salió rápidamente al mercado en busca de un reemplazante.

En ese contexto, Racing ofertó por Enzo Díaz. La propuesta contempla un préstamo con opción de compra, aunque el monto necesario para ejecutar esa cláusula todavía no fue revelado públicamente. Desde Sao Paulo están abiertos a negociar, por lo que en las próximas horas podrían avanzar las conversaciones entre ambas instituciones.

Vojvoda conoce a Enzo Díaz y lo quiere en Racing

Uno de los factores que puede resultar determinante en la negociación es Juan Pablo Vojvoda. El actual entrenador de Racing ya dirigió a Enzo Díaz durante su etapa en Talleres, por lo que conoce de primera mano sus características y pretende volver a tenerlo bajo sus órdenes, esta vez con la camiseta de la Academia.

Además, existe otro punto que puede favorecer la operación: Enzo Díaz busca salir de Sao Paulo. El deseo del futbolista de regresar al fútbol argentino podría facilitar las conversaciones y convertirse en un factor clave para destrabar su salida del conjunto brasileño.

El defensor nació en Las Toscas, Lincoln, el 7 de diciembre de 1995, y comenzó su carrera profesional en Agropecuario. Su buen rendimiento despertó rápidamente el interés de Talleres, donde alcanzó una de las mejores versiones de su carrera y llamó la atención de River.

Luego de su paso por el conjunto cordobés, Díaz llegó a River, donde consiguió importantes títulos y protagonizó uno de los momentos más recordados de su etapa en el club: le convirtió un gol a Boca en un Superclásico disputado en La Bombonera. Aquel tanto sirvió para sentenciar el partido en los minutos finales.

Durante su etapa en el Millonario, además, el lateral izquierdo conquistó tres títulos: el Campeonato, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina 2023.

Después de varias temporadas en el fútbol argentino, Enzo Díaz emigró a Sao Paulo para afrontar su primera experiencia en el exterior. Ahora, Racing aparece como una alternativa concreta para que el defensor vuelva al país y se convierta en uno de los refuerzos de Vojvoda para lo que resta de la temporada.