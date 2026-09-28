Racing y una decisión inminente: Vojvoda quedó al borde de dejar de ser el técnico

La derrota ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina dejó a Racing Club de Avellaneda frente a una decisión que parecía difícil de evitar. Juan Pablo Vojvoda regresó a Buenos Aires y este lunes mantendrá una reunión con el presidente Diego Alberto Milito y el director deportivo Sebastián Saja, en la que podría definirse su salida.

Por el momento, no hubo una renuncia formal ni una determinación oficial por parte de la dirigencia. Sin embargo, el escenario que quedó después de la caída en el Gigante de Arroyito apunta a un final de ciclo para el entrenador.

Vojvoda abandonó el estadio sin realizar declaraciones y luego emprendió el regreso a Buenos Aires. Su cuerpo técnico permaneció en Rosario debido a cuestiones familiares, mientras que el DT se trasladó a la capital para participar del encuentro con los principales responsables del fútbol profesional de Racing.

Vojvoda ya había quedado en la cuerda floja

La continuidad del entrenador había sido puesta en duda apenas dos semanas atrás. La derrota frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó había dejado a Racing en el último lugar entre los 30 equipos del Torneo Clausura y generado un fuerte interrogante sobre el futuro del ciclo.

En aquel momento, Vojvoda había manifestado su intención de continuar al frente del equipo. El triunfo posterior contra Sarmiento llevó algo de alivio, pero la Copa Argentina aparecía como el principal objetivo de la Academia.

Los números del ciclo de Vojvoda en Racing

El paso de Vojvoda por Racing quedó marcado por resultados irregulares. En 13 partidos dirigidos, el equipo consiguió:

3 victorias.

2 empates.

8 derrotas.

Racing alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina, pero su presente en el Torneo Clausura es mucho más complicado: ocupa el penúltimo puesto de la Zona B y aparece 23° en la tabla anual.

La posición en la clasificación acumulada también compromete sus posibilidades de acceder a las próximas copas internacionales, por lo que el equipo necesita mejorar considerablemente su campaña en el tramo final de la temporada.

Sebastián Romero y Luciano Aued asumirían de manera interina

Mientras la dirigencia define el futuro del equipo, Sebastián Romero y Luciano Aued aparecen como los principales candidatos para hacerse cargo del plantel profesional de manera interina.

Ambos conducen actualmente a la Reserva de Racing, que es la vigente campeona, y ya conocen el funcionamiento interno del club.

Romero y Aued también estuvieron al frente del primer equipo en el cierre del semestre pasado, cuando asumieron después de la salida de Gustavo Costas.

La posibilidad que analiza Racing es que ambos conduzcan al equipo hasta fin de año y que, posteriormente, la dirigencia avance en la elección del sucesor definitivo de Vojvoda.