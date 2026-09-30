Racing ya piensa en 2027: Nicolás Diez habló sobre la chance de ser el nuevo técnico

Racing Club de Avellaneda ya dejó atrás el ciclo de Juan Pablo Vojovoda y comenzó a delinear el futuro. Mientras Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued quedaron al frente del plantel hasta diciembre, la dirigencia encabezada por Diego Milito analiza distintas alternativas para elegir al entrenador que estará al frente del proyecto futbolístico desde 2027.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors, líder de la Zona B del Clausura. El DT conoce profundamente a la institución de Avellaneda: fue jugador de Racing entre 1996 y 2001 y ahora podría regresar al club, aunque esta vez para ocupar el banco de suplentes.

En las últimas horas, Diez reconoció que existieron contactos vinculados con la Academia y admitió que la posibilidad de dirigir al club lo moviliza por su pasado en la institución. "Tuve la posibilidad de que me llamara gente de Racing, siempre un club grande moviliza, eso está claro", contó el entrenador en TNT Sports.

Sin embargo, su desembarco no sería sencillo. Diez tiene contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier negociación debería contemplar su salida del club de La Paternal.

La situación no es nueva. A mediados de año, Racing ya había consultado por el entrenador cuando buscaba al sucesor de Gustavo Costas. En aquella oportunidad, las conversaciones no llegaron a buen puerto y Diez decidió continuar con el proyecto que había iniciado en Argentinos.

El técnico explicó que una de las razones estuvo relacionada con su intención de respetar los procesos que comienza. "Tampoco a mí me gusta cortar un proceso. A veces te lo cortan porque te va mal. Es una decisión muy personal no cortar un proceso, sentía que estaba a mitad de campeonato, sentía que tenía que dar más todavía y ni me metí en la negociación", señaló.

Además, Diez reveló cómo fueron aquellos contactos entre Racing y Argentinos. Según contó, las conversaciones se produjeron directamente entre los presidentes de ambas instituciones, sin intervención de su representante. "Hablaron presidente con presidente, ni mi representante ni nadie. Racing quería que vaya y que te llame un club grande es muy importante para la carrera de un entrenador, pero también hay un montón de decisiones que uno tiene que tomar de forma adecuada con los valores que uno tiene", explicó.

Ahora, con Vojvoda fuera del cargo, el nombre de Nicolás Diez vuelve a aparecer en el radar de Racing. La dirigencia tendrá varios meses para definir quién será el encargado de conducir al equipo desde 2027 y si finalmente apuesta por un entrenador que ya conoce el club y que actualmente atraviesa un proyecto de largo plazo en Argentinos.