Ramón Díaz quiere volver a River y D'Onofrio le hizo un guiño que alimenta la ilusión

El posible regreso de Ramón Díaz a River Plate empieza a sumar señales que alimentan la expectativa de los hinchas. El histórico entrenador, uno de los más ganadores de la historia del club, tendría entre sus objetivos volver al Millonario en 2027 junto a su hijo Emiliano. En las últimas horas, Rodolfo D'Onofrio se sumó indirectamente a las especulaciones con un gesto en redes sociales que llamó la atención.

El vínculo entre Ramón y el expresidente del Millo tuvo diferencias importantes en el pasado. Durante la gestión de D'Onofrio, el riojano dejó su cargo de manera sorpresiva después de conquistar el Torneo Final y la Copa Campeonato de 2014. Su salida abrió la puerta a la llegada de Marcelo Gallardo, quien terminaría marcando una época en Núñez.

Años después, el propio Ramón volvió a referirse a aquel episodio y cuestionó la manera en que se organizó el festejo por los títulos. Según recordó, sintió que el reconocimiento estuvo centrado en los dirigentes y no en el cuerpo técnico que había conseguido los objetivos deportivos.

"Yo la llamo ‘el cumpleaños de D'Onofrio' en la intimidad", contó en una entrevista con La Página Millonaria. El entrenador también señaló que tanto el entonces presidente como Enzo Francescoli se equivocaron al no darle el lugar que, a su entender, merecía después de la consagración.

Pese a aquellas diferencias, la posibilidad de un nuevo ciclo en River vuelve a instalarse en la conversación.

El gesto de D'Onofrio que reavivó los rumores sobre Ramón Díaz

Aunque ya no tiene funciones dirigenciales en River, D'Onofrio conserva vínculos con el espacio político que conduce el club. El actual presidente, Stefano Di Carlo, forma parte de ese sector, un dato que suma relevancia a cualquier señal relacionada con el futuro deportivo del equipo.

La expectativa creció después de que Ramón y Emiliano Díaz rechazaran una propuesta para asumir en Corinthians. Tras esa decisión, Emiliano publicó un mensaje en Instagram en el que hizo referencia a un deseo personal de su padre.

"Hoy tengo el deber de acompañar a mi padre en su último gran deseo", expresó. Aunque no mencionó explícitamente a River, la frase fue interpretada como una referencia a la posibilidad de regresar al club en 2027.

La publicación fue compartida por la cuenta Riverplay y recibió un me gusta de D'Onofrio. El gesto no confirma que existan negociaciones ni que el regreso esté acordado, pero alimentó las versiones sobre un eventual segundo ciclo del riojano en Núñez.

¿Ramón Díaz puede volver a dirigir a River en 2027?

Por el momento, River no definió quién estará al frente del equipo en 2027. Leonardo Ponzio continúa vinculado a las decisiones deportivas y el futuro del banco dependerá, entre otros factores, de los resultados y de la evaluación que realicen Di Carlo y la Secretaría Técnica.

En ese escenario, Ramón Díaz aparece como una alternativa que podría entrar en consideración si la dirigencia decide modificar el rumbo del equipo. Su historia con el club, los títulos conseguidos y el deseo que manifestó su entorno lo mantienen en el radar.

Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial sobre contactos o negociaciones para concretar su regreso. Por ahora, el gesto de D'Onofrio suma un nuevo capítulo a una posibilidad que promete generar debate entre los hinchas.