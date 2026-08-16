Refuerzos: Independiente cerró a Franco Calderón y espera por Chimy Ávila

Franco Calderón se convirtió en el cuarto refuerzo de Independiente en este mercado de pases. El futbolista de la Universidad de Chile llega a préstamo para fortalecer la zaga central.

El jugador de 28 años fue cedido hasta diciembre de 2027 con un cargo de 120 mil dólares y una opción de compra por el 80 por ciento de su pase en 1.2 millones de dólares.

En caso de ejecutarse esa cláusula, el monto abonado por el préstamo será descontado.

¡Franco Calderón es el cuarto refuerzo de #Independiente!



El defensor llega a préstamo hasta diciembre de 2027, con un cargo de USD 120.000 y con opción de compra por el 80% del pase de USD 1.200.000. En caso se ejecutarse la cláusula, se descontará el monto del cargo.... pic.twitter.com/M5Wx4nmtpG August 16, 2026

Si bien el mercado de pases ya cerró, el Rojo consiguió un cupo por la lesión del lateral suplente Jonathan de Irastorza, que sufrió una lesión ligamentaria en la práctica del lunes.

Por otro lado, Indpendiente quiere cerrar a Ezequiel Ávila, quien está libre tras su salida del Betis. El problema es que para eso primero el club debe conseguir un cupo extra mediante un préstamo o venta al exterior.