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Resolución de AFA por el escándalo entre Estudiantes y Rosario Central: ¿Sanción a Verón?

El Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió este jueves sobre el escándalo entre Estudiantes y Rosario Central.

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El Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió este jueves sobre los futbolistas involucrados en el final entre Estudiantes y Rosario Central por la Supercopa Internacional.

Para Fabricio Iacovich y Agustín Sández, el organismo convirtió su suspensión provisoria en una fecha de sanción que ambos ya cumplieron, por lo que volverán a ponerse a disposición de sus equipos.

Por otro lado, Juan Sebastián Verón quedó en el centro de la escena tras decirle "ladrón" en el rostro al juez Darío Herrera

Su situación, a la par de su secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente Pascual Camella, se mantiene sin resolverse.

El boletín del Tribunal le da al Pincha cinco días para ampliar su descargo sobre "las conductas atribuidas" a sus dirigentes, "a fin de que precise su posición respecto de los hechos informados". 

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