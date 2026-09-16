Respira Boca pensando en Racing: Forlán no convocó a Merentiel en Uruguay

Pensando en lo que será el clásico de Copa Argentina contra Racing, en principio pautado para el 27 de septiembre y supeditado al fallo de AFA por el pedido de quita de puntos que realizó Vélez, Boca recibió una buena noticia: Miguel Merentiel no fue convocado en Uruguay para la fecha FIFA y podrá jugar los cuartos de final.

Este miércoles, Diego Forlán, formalizó la lista de citados para los amistosos contra Japón y Corea del Sur, y el delantero no pasó el corte final.

El jugador de 30 años había formado parte de la nómina preliminar de futbolistas que Forlán tenía en cuenta para la fecha FIFA que se avecina, pero finalmente no estará.

Ahora, el Xeneize seguirá alerta a los próximos anuncios de otros seleccionados para ver si pierde a alguna pieza frente a la Academia. Álvaro Montero es el máximo candidato del plantel a recibir el llamado de su país, Colombia, y probablemente no podrá estar.

De todas formas, en Boca intentarán realizar gestiones para que los futbolistas convocados puedan jugar el encuentro y se sumen a sus selecciones una vez finalizado el mismo.