Riquelme regala a Exequiel Zeballos al Monza: cuántos millones gana Boca

Juan Román Riquelme se dio el gusto y vendió a Exequiel Zeballos al Monza de Italia. La operación se cerró en unos cinco millones de dólares y a Boca Juniors le queda un 40% de una futura venta.

El Changuito tuvo la chance de irse a Napoli, pero el equipo en el que Diego Armando Maradona no podía sumarlo hasta diciembre y no iba a pagar un monto excesivo ya que el futbolista iba a quedar libre el 30 de diciembre.

Ni siquiera el Parma arruinó la operación, que en las últimas horas había hecho una oferta por un futbolista que hace mucho que no juega debido a lesiones y su situación contractual.

Fue finalmente el conjunto comandado por el croata Ivan Juric, recientemente ascendido a la Serie A de Italia, el que no lo dudó y se aseguró la contratación del jugador oriundo de La Banda a horas del cierre del mercado de pases en el Viejo Continente.

La realidad es que si bien Riquelme pudo vender a Zeballos, su intención era hacerlo por unos 15 millones y terminó regalándolo por poco más de un tercio de su deseo inicial.