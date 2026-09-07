Los suplentes de River golearon a All Boys

River aprovechó la jornada de entrenamiento de este lunes para que varios de sus futbolistas sumaran minutos de competencia. Ante un calendario que tendrá al equipo con apenas un partido por semana durante buena parte de los próximos meses, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio organizó un amistoso frente a All Boys en el predio de Ezeiza.

El encuentro se disputó en dos tiempos de 25 minutos y terminó con triunfo 3-0 para el Millonario. Lautaro Pereyra, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré fueron los autores de los goles ante el conjunto de Floresta, que actualmente compite en la Primera Nacional.

La práctica tuvo como principal objetivo darle rodaje a los jugadores que no fueron titulares en la victoria frente a Independiente Rivadavia, disputada en el Monumental. Todos los futbolistas que participaron del amistoso habían formado parte del banco de suplentes en ese partido.

Ponzio busca mantener competitivo a todo el plantel

La planificación del nuevo cuerpo técnico contempla una particularidad del calendario de River: fuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, el equipo tiene ocho partidos asegurados hasta el cierre del año. Esa cifra podría aumentar en hasta cuatro encuentros si consigue avanzar a los playoffs del Torneo Clausura.

A esto se suma que River tendrá, en principio, una sola presentación por semana hasta noviembre e incluso atravesará un fin de semana sin competencia debido a la fecha FIFA. En ese contexto, mantener el ritmo de aquellos jugadores que no tienen tantos minutos oficiales se convirtió en una de las prioridades del cuerpo técnico.

Por ese motivo, no sería extraño que los amistosos ante equipos de otras categorías se conviertan en una herramienta habitual durante las próximas semanas. La intención es que las alternativas del plantel lleguen en buenas condiciones cuando les toque ingresar o asumir un lugar en el equipo titular.

Los jugadores de River que sumaron minutos

El amistoso ante All Boys permitió que varios nombres considerados importantes como alternativas tuvieran 50 minutos de fútbol formal. Entre ellos estuvieron Lucas Beltrán, Tobías Ramírez, Mauro Arambarri y Juan Cruz Meza.

La idea de Ponzio es que estos futbolistas puedan acercarse al nivel de ritmo competitivo que tienen quienes vienen disputando los encuentros oficiales. Con un esquema similar al que utiliza habitualmente el equipo principal, el entrenamiento también sirvió para observar distintas variantes y mantener la competencia interna.

El resultado ante All Boys pasó a un segundo plano frente al objetivo principal: que un plantel que tendrá un calendario menos cargado pueda sostener la intensidad y llegar preparado a los próximos desafíos oficiales.