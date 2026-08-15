River busca salir del pozo ante Argentinos Juniors: el equipo de Coudet con Thiago Almada de titular

River Plate necesita reaccionar cuanto antes, ya que atraviesa un inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional inesperado, con cuatro derrotas consecutivas, ningún punto conseguido y una alarmante sequía goleadora. Este domingo tendrá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo cuando reciba a Argentinos Juniors en el Monumental.

El encuentro se disputará desde las 18 y tendrá un atractivo especial para los hinchas: Thiago Almada se prepara para hacer su debut con la camiseta de River. El mediocampista, flamante incorporación del equipo dirigido por Eduardo Coudet, sería titular luego de haber dejado buenas sensaciones durante los entrenamientos de la semana.

La presencia del campeón del mundo aparece como una de las principales novedades en un equipo que necesita encontrar respuestas futbolísticas. Coudet apuesta por Almada para darle mayor creatividad a un ataque que todavía no logró marcar en las primeras cuatro jornadas del campeonato.

El equipo de River ante Argentinos Juniors

De acuerdo con lo observado en las últimas prácticas, el posible equipo del Millonario para enfrentar al Bicho sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

River buscará así conseguir sus primeros puntos del Clausura y cortar una racha negativa que puso al entrenador en el centro de la escena. La aparición de Almada desde el comienzo representa, además, una de las grandes esperanzas para que el equipo pueda recuperar funcionamiento y gol.