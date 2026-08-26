River hoy: quiénes son los cinco jugadores que siguen apartados del plantel y buscan club

River Plate todavía tiene cinco futbolistas que entrenan al margen del plantel profesional en el predio de Cantilo. Se trata de Fabricio Bustos, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez, quienes permanecen fuera de la consideración del cuerpo técnico mientras buscan resolver su futuro.

La nómina llegó a incluir a 13 jugadores, pero durante las últimas semanas varios lograron encontrar destino. El caso más reciente fue el de Germán Pezzella, cuya salida del Millonario quedó confirmada durante la noche del martes.

Matías Galarza Fonda sigue practicando en e Predio de Cantilo.

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las perspectivas no son iguales para los cinco futbolistas que todavía permanecen relegados. Viña, Galarza Fonda y Páez tienen mayores posibilidades de salir, mientras que los escenarios de Bustos y Galoppo aparecen bastante más complicados.

Matías Viña, entre Grecia y España

El lateral uruguayo es uno de los dos futbolistas de la lista cuyo pase no pertenece a River. Está a préstamo desde Flamengo de Brasil y durante este mercado tuvo una posibilidad concreta de continuar su carrera en España.

Sin embargo, las negociaciones con Getafe no llegaron a buen puerto. Ahora, el nombre de Viña aparece en el radar de Olympiacos de Grecia, justamente el club que recientemente transfirió a River a Francisco Ortega, quien ocupaba el puesto de lateral izquierdo.

Kendry Páez busca una salida de River

Otro jugador que podría cambiar de club es Kendry Páez. El mediocampista ecuatoriano llegó cedido desde Chelsea, pero no logró aprovechar las oportunidades que tuvo bajo la conducción de Eduardo Coudet.

Ante la falta de continuidad, el club inglés trabaja para encontrarle un nuevo destino. Varios equipos de México aparecen como alternativas para que el futbolista pueda continuar su carrera durante el próximo semestre.

Matías Galarza Fonda, cerca de volver a Paraguay

La situación de Matías Galarza Fonda también parece encaminada hacia una resolución. El mediocampista, que tuvo una destacada participación en el Mundial con la selección de Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro, está cerca de ser cedido a Olimpia.

El club paraguayo aparece como una de las opciones más firmes para que Galarza Fonda deje River y pueda recuperar continuidad.

Fabricio Bustos, sin avances y con un futuro incierto

Uno de los escenarios más complejos es el de Fabricio Bustos. El lateral derecho habría rechazado propuestas de Independiente y Rosario Central, por lo que su futuro continúa sin definirse.

Si no aparece una nueva alternativa antes del cierre de los mercados de pases, el defensor podría quedar relegado durante todo el semestre y continuar entrenándose apartado del grupo principal.

Giuliano Galoppo y un problema judicial que condiciona su salida

Giuliano Galoppo atraviesa una situación diferente. El mediocampista tiene un conflicto judicial con su exrepresentante que, según la información conocida, le impide disputar partidos profesionales hasta resolver una deuda de aproximadamente 530.000 dólares.

Por ese motivo, su panorama es todavía más complicado: además de encontrar un club interesado, necesita solucionar el inconveniente legal que actualmente condiciona su actividad deportiva.

Los jugadores que ya se fueron de River

Mientras estos cinco futbolistas todavía buscan resolver su futuro, ocho jugadores que habían quedado relegados ya encontraron una salida.

Cuatro fueron cedidos a préstamo. Kevin Castaño continuará su carrera en Atlético Mineiro de Brasil, mientras que Santiago Lencina fue transferido temporalmente a Burgos de España. En el fútbol argentino, Maximiliano Salas jugará en Independiente Rivadavia e Ian Subiabre se incorporó a Tigre.

Los otros cuatro futbolistas rescindieron sus contratos y se marcharon con el pase en su poder. Paulo Díaz se convirtió en refuerzo de Atlanta United de Estados Unidos, Germán Pezzella también dejó Núñez, Maximiliano Meza regresó a Independiente y Alexander Woiski continuará su carrera en Deportivo Táchira de Venezuela.

Así, de los 13 futbolistas que inicialmente habían sido apartados en River, solamente cinco permanecen en el predio de Cantilo. Con el cierre de los mercados de pases cada vez más cerca, el club busca resolver los últimos casos y definir definitivamente el futuro de los jugadores que ya no forman parte de los planes del plantel profesional.