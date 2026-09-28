River define el futuro de Fausto Vera y Ezequiel Centurión: qué hará con los dos jugadores

River Plate ya comenzó a proyectar el plantel que tendrá en 2027 y después de un mercado de pases con una renovación profunda, que incluyó nueve incorporaciones y 15 salidas, la dirigencia todavía tiene algunas decisiones importantes por delante. Entre ellas aparecen los futuros de Fausto Vera y Ezequiel Centurión, cuyos contratos finalizan a fin de año.

Las definiciones estarán atravesadas, además, por quién quede al frente del equipo la próxima temporada. Todo indica que Leonardo Ponzio dejará el cargo de entrenador una vez que River termine su participación en el Torneo Clausura, por lo que Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria deberán avanzar en el diseño del próximo plantel.

Fausto Vera: una opción de compra que River todavía no ejecutó

La situación de Fausto Vera es una de las que River deberá resolver antes de que termine el año. El mediocampista llegó a préstamo desde Atlético Mineiro hasta diciembre y el acuerdo contempla una opción de compra de cuatro millones de dólares.

Por ahora, desde Núñez no iniciaron negociaciones formales para quedarse con el pase del volante. Su rendimiento en los próximos partidos será determinante para que la dirigencia defina si vale la pena avanzar por su contratación definitiva.

Vera había comenzado con buenas actuaciones durante el ciclo de Marcelo Gallardo y también tuvo un comienzo positivo cuando Eduardo Coudet asumió como entrenador. Aunque Aníbal Moreno fue utilizado como volante central, Vera encontró su lugar unos metros más adelante, con mayor libertad y una función especialmente vinculada a la presión.

Con el paso de los partidos perdió protagonismo y recién recuperó terreno después de la salida de Coudet y la lesión de Moreno. Sus últimas actuaciones en una posición más cercana a la que ocupa naturalmente volvieron a poner su continuidad sobre la mesa.

Por eso, en River seguirán de cerca su desempeño en el tramo final de la temporada antes de tomar una decisión sobre los cuatro millones de dólares que establece la opción de compra.

Ezequiel Centurión, ante una decisión diferente

El escenario de Ezequiel Centurión es distinto. El arquero regresó a River después de su préstamo en Independiente Rivadavia con el objetivo de competir por el lugar que dejaría Franco Armani.

Sin embargo, una lesión lo marginó durante buena parte del comienzo de 2026 y, durante su ausencia, Santiago Beltrán aprovechó la oportunidad y se consolidó bajo los tres palos con actuaciones que sorprendieron dentro del club.

Centurión, de 29 años, no disputó partidos con el primer equipo durante todo el año. Una vez recuperado, apenas sumó tres encuentros en Reserva, por lo que su situación quedó condicionada por el crecimiento de Beltrán.

La idea de River es renovar el contrato de Centurión y mantenerlo dentro del plantel profesional, aunque la última palabra también estará en manos del arquero. El futbolista había salido cedido precisamente en busca de mayor continuidad y podría evaluar la posibilidad de quedar libre para encontrar otro destino.

River también deberá buscar otro arquero

La situación de Centurión no es la única preocupación que River tiene en el arco. Más allá de la irrupción de Beltrán, en Núñez todavía no existe una certeza absoluta respecto de quién será el dueño del puesto en 2027.

Por ese motivo, el mercado de pases tendrá al menos otro arquero entre las prioridades de la dirigencia. Mientras se define qué ocurrirá con Centurión y Beltrán, River deberá analizar alternativas para garantizar competencia y profundidad en un puesto que atraviesa un proceso de renovación.

Así, entre la decisión sobre la opción de compra de Vera, la renovación de Centurión y la búsqueda de otro arquero, River ya empieza a delinear un plantel que tendrá varias caras nuevas en 2027.