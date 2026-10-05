River vuelve al Monumental con una buena noticia para Ponzio y una duda que preocupa

Después de varias semanas sin jugar por el parate de la fecha FIFA y la suspensión del partido frente a Sarmiento de Junín, River Plate se prepara para regresar a la competencia. El Millonario recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, por la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Leonardo Ponzio tendrá que resolver algunas incógnitas para definir el equipo, aunque recibió una noticia positiva durante los últimos entrenamientos. Tobías Andrada dejó atrás la lesión muscular que lo obligó a abandonar el partido ante Huracán y está en condiciones de reaparecer.

La recuperación del mediocampista le permite al entrenador contar con una alternativa más para armar la zona central. Ahora, la principal incógnita pasa por saber si Aníbal Moreno y Thiago Almada llegarán a pleno para formar parte del equipo ante Estudiantes de Río Cuarto.

Moreno ya superó la lesión lumbar que lo había marginado y tiene posibilidades de regresar desde el comienzo. Ponzio evaluará su evolución durante los próximos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva.

La situación de Almada es diferente. El mediocampista sufrió un desgarro en el cuádriceps durante la derrota frente a Huracán y, en principio, tendría pocas posibilidades de llegar al compromiso del Monumental.

La intención del cuerpo técnico sería evitar riesgos con el exjugador de Botafogo y esperar su recuperación completa. Si finalmente queda afuera, podría reaparecer en la visita frente a Sarmiento, prevista para el miércoles 14 de octubre, o directamente el siguiente fin de semana ante Belgrano en Córdoba.

La posible formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto

A la espera de la confirmación de Ponzio, el equipo que se perfila para enfrentar al León del Imperio sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

De esta manera, River volverá a presentarse ante su público después del extenso parate y buscará retomar el camino en el Torneo Clausura con Estudiantes de Río Cuarto como próximo desafío.