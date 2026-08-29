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MUNDO MILLO

Atento River: un grande de Sudamérica quiere llevarse a Joaquín Freitas

River Plate recibió el llamado de un equipo poderoso de sudamérica y el futbolista en cuestión es nada menos que Joaquín Freitas, el prometedor juvenil al que Coudet, que ya se fue, le dio mucha continuidad.

Juan Riera
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River Plate sigue en pleno movimiento en el mercado de pases a pesar de salida de Eduardo Coudet. Stefano Di Carlo se encuentra trabajando en la búsqueda de un central ante la posible salida de Lucas Martínez Quarta y ante esta posibilidad va con todo por Francisco Álvarez, figura de Argentinos Juniors que también pretende Boca Juniors.

Pero como en el Millo siempre pasan cosas inesperadas, en las últimas horas se habló de una posible tranferencia de Joaquín Freitas. El juvenil está en la mira del Flamengo, equipo que por ahora hizo un sondeo pero que en el corto plazo podría enviar una oferta en concreto.

Freitas que tiene contrato hasta diciembre de 2028 con River y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, hasta el momento jugó 30 partidos con "La Banda" en los que apenas anotó un gol y dio dos asistencias.

La realidad es que Leonardo Ponzio debe decidir que espacio le da a Freiras, ya que en el plantel cuenta con delanteros como Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Sebastián Driussi.

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