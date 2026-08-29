River se mete en la pelea con Boca por Francisco Álvarez: cuánto cuesta el central de Argentinos

Francisco Álvarez es uno de los defensores que más interés genera en el fútbol argentino y ahora protagoniza una disputa entre los dos gigantes del país. Boca lo viene siguiendo desde hace tiempo, pero River avanzó en las últimas horas y ya se comunicó con Argentinos Juniors para conocer las condiciones de una posible transferencia.

Por el momento, el contacto entre River y el Bicho fue informal y todavía no existe una negociación formal. Sin embargo, la situación podría cambiar rápidamente si se concreta la salida de Lucas Martínez Quarta, una posibilidad que tomó fuerza después de su último partido, en el que volvió a quedar bajo la lupa tras fallar un penal en un encuentro decisivo.

El futuro del Chino es una de las cuestiones que River deberá resolver en este mercado de pases. Tanto el futbolista como la dirigencia no verían con malos ojos una transferencia, por lo que una eventual salida abriría la puerta para que el Millonario acelere por Álvarez.

River preguntó por Francisco Álvarez y ya conoce una cifra aproximada

En Núñez consideran al defensor de Argentinos como una alternativa concreta para reforzar la última línea. De hecho, el primer contacto con la dirigencia del Bicho podría transformarse en una operación rápidamente, tal como ocurrió a comienzos de año con Tobías Ramírez, quien llegó desde Argentinos y compartió equipo con Álvarez en 26 oportunidades.

En River creen que Francisco Álvarez podría ser transferido por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, aunque todavía no hubo una propuesta formal por parte del club.

El defensor tiene 26 años, es diestro y se destaca por su capacidad para iniciar el juego desde el fondo, su fortaleza en el juego aéreo y su rendimiento en los duelos individuales. Su recorrido en el fútbol argentino incluye pasos por San Martín de San Juan, Talleres, Patronato, Barracas Central y Argentinos Juniors.

En total, Álvarez disputó 49 partidos en San Martín de San Juan, 5 en Talleres, 17 en Patronato, 42 en Barracas Central y 104 con Argentinos Juniors.

Cómo está la defensa de River y por qué busca otro central

La posible llegada de Álvarez se explica también por la actualidad de la defensa de River. El plantel cuenta actualmente con cinco zagueros centrales, aunque no todos atraviesan el mismo momento.

Nicolás Otamendi es el capitán y una pieza fija para el equipo. Martínez Quarta, en cambio, atraviesa un momento de cuestionamientos y podría abandonar la institución durante este mercado. Lautaro Rivero perdió terreno por su bajo nivel reciente, mientras que Facundo González alterna entre la posición de central y lateral izquierdo.

A ellos se suma Tobías Ramírez, quien viene de atravesar una extensa recuperación y ya volvió a sumar minutos en Reserva.

En ese contexto, River considera que Francisco Álvarez podría aportar una alternativa importante en la zaga e incluso convertirse en titular en el corto plazo. Mientras Boca mantiene su interés, el Millonario ya dio el primer paso y preguntó por las condiciones para quedarse con el defensor de Argentinos Juniors.