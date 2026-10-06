River homenajeó a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental

Lionel Messi disputará hoy su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

La última función de la Pulga con la Albiceleste será este martes desde las 20 horas en el Estadio Monumental y River aprovechó la oportunidad para homenajear al astro.

En el anillo interno del Monumental hay una serie de pantallas en las que, habitualmente, están los futbolistas del plantel del Millonario con sus nombres y los números que utilizan, pero en esta oportunidad, habrá cambios.

En todas las pantallas del anillo interno aparecen distintos momentos de Messi jugando en la cancha de River. También hay una pantalla con la leyenda: "Gracias, capitán", acompañado de las siglas del club.

El Monumental se prepara para la última función del %uD83D%uDD1F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC10 https://t.co/J7vjRRYEY5 — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

Además, el Millonario subió un video en el que Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Correa, Thiago Almada, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, compañeros suyos en la Selección, le dejaron mensajes.