River hoy: la chance latente de sumar el defensor más deseado

La dirigencia de River Plate todavía no dio por cerrado el plantel que dirige Leonardo Ponzio, de forma interina, mientras se decide quién será el próximo entrenador tras la renuncia de Eduardo Coudet.

Parece que Thiago Almada, Ángel Correa, Mauro Arambarri, Giovanni González, Nicolás Otamendi y Lucas Beltrán no son suficientes para el proyecto en largo plazo que tiene en su mente el presidente Stefano Di Carlo y van por más.

Di Carlo considera que no alcanza con Nicolás Otamendi, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Facundo González y Lucas Martínez Quarta, quien es muy criticado desde hace tiempo y podría salir del club en las próximas horas.

Pensando en el futuro cercano tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana y Copa Argentina, el Millo le apunta a Francisco Álvarez, jugador de Argentinos Juniors, que desde hace tiempo también es tanteado por Boca Juniors.

El defensor diestro de 26 años jugó 49 partidos en San Martín de San Juan, 5 en Talleres, 17 en Patronato, 42 en Barracas Central y 104 en Argentinos Juniors.