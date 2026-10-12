River hoy: las dudas de Ponzio para visitar a Sarmiento de Junín

River Plate dejó atrás los 21 días sin competencia con una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y ya se enfoca en su próximo desafío: visitar a Sarmiento de Junín por la fecha 11 postergada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Con la mira puesta en la clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual, el Millonario buscará sumar tres puntos importantes en la recta final de la temporada.

Para el encuentro en el estadio Eva Perón, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio podrá contar con el apoyo de sus hinchas, ya que habrá público visitante. De cara al partido, el entrenador analiza mantener la base del once que se impuso por la mínima ante el León del Imperio, aunque dos posibles regresos generan dudas en la formación titular.

Almada y Moreno, los posibles cambios de River ante Sarmiento

Una de las incógnitas pasa por Thiago Almada, quien llegó con lo justo al partido disputado en el Monumental e ingresó a los 68 minutos en reemplazo de Lautaro Pereyra. El juvenil de 18 años ocupó su lugar en el campo, pero el regreso del Guayo desde el arranque es una posibilidad que evalúa el cuerpo técnico.

Almada es una pieza importante para Ponzio y podría recuperar la titularidad ante Sarmiento. De concretarse, Pereyra dejaría su lugar en el equipo inicial.

La otra duda está en el mediocampo. Aníbal Moreno se recuperó de la lesión que lo mantenía fuera de las canchas desde la eliminación ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, a fines de agosto, y volvió a integrar el banco de suplentes en el último encuentro.

El exjugador de Palmeiras podría meterse en el once titular en lugar de Fausto Vera. Sin embargo, la decisión todavía no está tomada y se definirá durante los próximos entrenamientos.

La posible formación de River ante Sarmiento

Con estas dos incógnitas por resolver, River se perfila para presentar una formación similar a la que consiguió el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto.

Santiago Beltrán sería el arquero, mientras que la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, autor del gol que le dio la victoria al Millonario en el último partido.

En la mitad de la cancha, la principal duda pasa por la presencia de Fausto Vera o Aníbal Moreno en el eje central. Tobías Andrada y Tomás Galván completarían el sector, con funciones más orientadas a la generación de juego ofensivo.

Por delante, Thiago Almada podría desempeñarse como enlace si finalmente le gana la pulseada a Lautaro Pereyra. En ataque, Sebastián Driussi y Ángel Correa compartirían la delantera.

De esta manera, River buscará una nueva victoria ante Sarmiento para seguir sumando en la tabla anual, mientras Ponzio define las últimas piezas de un equipo que necesita puntos importantes para acercarse al objetivo de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.