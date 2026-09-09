River hoy: Moreno continúa lesionado y Ponzio define el once ante Atlético Tucumán

River ya se prepara para enfrentar a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, en donde podrá contar con la presencia de más de dos mil de sus hinchas en una de sus populares.

Para este encuentro, Leonardo Ponzio piensa en repetir el mismo equipo que usó en sus dos duelos anteriores.

Por otro lado, el entrenador sigue a la espera de Aníbal Moreno, quien aún no se recuperó de una molestia lumbar que lo tiene a maltraer desde la previa del partido contra Banfield.

El volante central volvió a entrenar diferenciado a causa de la discopatía lumbar, por lo que tiene pocas chances de formar parte de la nómina que viaje el próximo viernes rumbo a Tucumán.

La posible formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.