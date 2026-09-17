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River hoy: Ponzio define el once titular para recibir a Huracán

River Plate recibirá a Huracán el próximo sábado en el Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura.

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 Leonardo Ponzio afrontará su cuarto partido como entrenador interino de River y, ante Huracán, buscará su cuarta victoria consecutiva tras su positivo arranque. 

El próximo sábado, el Millonario recibirá en el estadio Monumental al Globo por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026.

De cara al cruce contra Huracán, el DT repetirá el mismo once que puso en sus tres presentaciones anteriores (ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán). 

Cabe destacar que Tobías Andrada y Tomás Galván se recuperaron rápidamente de sus molestias físicas sufridas en el encuentro pasado ante el Decano y serán titulares.

El futbolista que seguirá afuera es Aníbal Moreno. El mediocampista sufrió una discopatía lumbar hace algunas semanas y sigue entrenando de manera diferenciada.

La probable formación de River ante Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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