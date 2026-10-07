River hoy: Ponzio prepara un cambio obligado y un juvenil de 18 años pica en punta para reemplazar a Almada

River Plate volverá a jugar este sábado a las 21.30 ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, después de 21 días sin actividad oficial, y Leonardo Ponzio deberá tomar una decisión que hasta ahora no había necesitado desde que asumió como entrenador del primer equipo: modificar la formación por una cuestión física.

Thiago Almada todavía no se encuentra en plenitud después del desgarro que sufrió ante Huracán y todo indica que será preservado para evitar una recaída. Por eso, Ponzio ya analiza quién ocupará su lugar en un partido clave por las últimas fechas de la fase regular del Torneo Clausura.

El que corre con ventaja es Lautaro Pereyra, juvenil de apenas 18 años que aprovechó los amistosos que River disputó durante el parate por la fecha FIFA. El mediocampista tuvo buenas actuaciones ante Vélez y Atlético Escobar y, justamente frente al conjunto del Federal A, convirtió el único gol del triunfo 1-0 de los titulares.

Pereyra hizo su debut en Primera el 5 de abril, cuando Eduardo Coudet todavía estaba al frente del equipo y River goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba. Desde entonces disputó 12 encuentros con la camiseta del Millonario, convirtió un gol frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana y dio una asistencia en la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina.

Sin embargo, desde la llegada de Ponzio todavía no tuvo minutos oficiales. Ahora podría presentarse una oportunidad inesperada para volver a tener protagonismo y, eventualmente, ser titular ante Estudiantes de Río Cuarto.

La otra posibilidad que analiza el entrenador es repetir la fórmula que utilizó durante el encuentro ante Huracán, justamente cuando Almada tuvo que abandonar el campo por la lesión. En aquella oportunidad, Ponzio cambió el esquema, armó una dupla de ataque con Lucas Beltrán y Sebastián Driussi y retrasó algunos metros a Ángel Correa.

La decisión dependerá, en buena medida, de cómo llegue Almada al fin de semana. El futbolista surgido de Vélez sufrió la lesión apenas a los tres minutos del partido frente al Globo, por la décima fecha del Clausura. Los estudios determinaron que padecía un desgarro grado II en el cuádriceps izquierdo, por lo que posteriormente fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para continuar con su recuperación en River.

El mediocampista evoluciona dentro de los plazos previstos, pero en Núñez prefieren no correr riesgos. River afrontará un tramo decisivo del campeonato y una recaída podría dejar a Almada afuera durante más tiempo, por lo que la idea es que regrese únicamente cuando esté en condiciones óptimas.

Mientras tanto, Ponzio recibió una buena noticia con Tobías Andrada, quien ya recibió el alta médica y se perfila para ser titular frente a Estudiantes de Río Cuarto. El futbolista había tenido que salir durante el partido ante Huracán y tampoco pudo concretar su estreno con la Selección Argentina.

Además, Aníbal Moreno está cada vez más cerca de recibir el alta médica y ya comenzó a realizar algunos trabajos junto al resto del plantel. De esta manera, Ponzio recupera alternativas justo cuando River entra en la etapa más importante de la fase regular y deberá definir cómo suplir una ausencia que, si se confirma, obligará al entrenador a cambiar su equipo por primera vez desde que asumió.