River le rindió un emotivo homenaje al Beto Alonso a 40 años del gol con la pelota naranja ante Boca

Norberto Alonso no es simplemente uno de los mejores futbolistas que vio nacer el país a lo largo de su historia, sino también que está en la bandera de los principales ídolos de River, siendo para algunos el más grande de todos. Y sobre el final de su carrera le regaló a los hinchas un capítulo más de sus páginas gloriosas con el gol a Boca con la pelota naranja.

El 6 de abril de 1986, el Millonario llegó al encuentro frente al eterno rival siendo campeón, después de derrotar a Vélez por 3 a 0 con goles de Héctor Enrique, Néstor Gorosito y Enzo Francescoli. Sin embargo, la celebración llegó dando la vuelta olímpica en la Bombonera tras un nuevo triunfo en el Súperclásico por 2 a 0, ambos con tantos del Beto.

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A raíz de los papelitos en el campo de juego, se pensó que podían dificultar la visión de la pelota y es por eso que se utilizó la clásica Tango, pero de color naranja. En el primer tiempo, Alonso apareció para ganar en altura y convertir el primero de la tarde y puso el 1 a 0. Para el segundo tiempo se usó el balón blanco, con el que el 10 aumentó el tanteador para el 2 a 0 final.

Si bien mañana se cumplen 40 años de aquella tremenda gesta que quedó en la memoria de los riverplatenses, el club Millonario adelantó para hoy un homenaje especial para el Beto en el Estadio Monumental, en la previa del cruce contra Belgrano de Córdoba.

Las pantallas del estadio mostraron el histórico gol de cabeza con la pelota naranja en La Bombonera y, posteriormente, quedó con la icónica fotografía del cabezazo con la mención al 40° aniversario. Y el Beto Alonso salió al terreno de juego bajo una ovación por parte de los hinchas presentes.

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El Beto Alonso posa con la camiseta de River en medio del homenaje por los 40 años del gol a Boca con la pelota naranja.

El ex futbolista estuvo acompañado por Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (vicepresidente 3°), quienes le entregaron una plaqueta especial. Además, el Beto Alonso recibió una camiseta de River con su nombre y el dorsal 10 en la espalda, algo que generó una nueva ovación por parte de los hinchas.