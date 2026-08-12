River lo mandó al container, tenía todo para irse y su salida se cayó: de quién se trata

La espuma bajó, pero la situación de los marginados en River todavía no se ha resuelto, al menos para todos.

En ese marco, uno de los futbolistas apartados en el ya conocido container tenía negociaciones avanzadas para emigrar . Sin embargo, su salida quedó en la nada.

Se trata de Matías Viña, el defensor uruguayo que en los últimos días estaba en la carpeta de Getafe.

No obstante, debido a un desacuerdo económico, el equipo español se bajó de las negociaciones y avanzó por el colombiano Johan Mojica.

Cabe recordar que cualquier intento por sacarlo de Núñez debe ser llevado a cabo por su representante y por Flamengo, club dueño de su pase.

De esta manera, y mientras la situación no se modifique, el lateral charrúa continuará entrenando junto a Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y Kendry Páez.

Tras su arribo en enero, Viña jugó 14 partidos en River. Pero su bajo nivel, sumado a una cláusula de compra obligatoria por encuentros disputados, fue el detonante para que la dirigencia lo marginara.