River negocia la renovación de Santiago Beltrán: la cláusula millonaria

Antes de su irrupción en River, Santiago Beltrán tenía el contrato que se le había hecho en su etapa como juvenil y jugando para la Reserva, el cual tiene una fecha de vencimiento en diciembre de 2027.

Por lo tanto, desde la dirigencia empezaron a dar los primeros pasos para extender su estancia en el Millonario y pasarán a un ofrecimiento formal para que continúe.

River ya negocia la renovación con el arquero. Fue en abril que hubo una intención de acercarle una propuesta oficial para ampliarlo hasta diciembre de 2029, con un incremento de su sueldo y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Aunque en ese momento no aceleraron, ahora están firmes en avanzar en esa oferta.

De la misma manera, hay una intención de extender el vínculo de Ezequiel Centurión, que es hoy por hoy el primer reemplazo que tiene en el plantel como segundo arquero.