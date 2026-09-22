River presentó seis propuestas ante la AFA para cambiar el fútbol argentino: los detalles

River Plate dará este martes un nuevo paso en su intención de impulsar cambios en el funcionamiento del fútbol argentino. La dirigencia del club presentará ante el Comité Ejecutivo de la AFA un documento con seis propuestas que abarcan cuestiones vinculadas con las competencias, el calendario, el arbitraje, los procedimientos institucionales y el modelo de generación y distribución de ingresos.

El escrito incluye un diagnóstico sobre distintas situaciones que, según la posición institucional de River, afectan actualmente el desarrollo de la competencia, acompañado por propuestas concretas para cada uno de los puntos planteados.

Entre los principales ejes aparece la intención de modificar progresivamente el formato de los torneos, con una reducción de la cantidad de equipos de Primera División. Además, River plantea que las reglas de las competencias permanezcan establecidas durante el desarrollo de los campeonatos y no sufran modificaciones mientras los torneos están en disputa.

Otro de los puntos está relacionado con el calendario del fútbol argentino. El club propone reorganizar las fechas de las distintas competencias y establecer un nuevo orden para los períodos correspondientes a los mercados de pases.

River también pretende avanzar sobre los procedimientos institucionales y el acceso a la información, con la intención de establecer criterios más definidos para el funcionamiento de los organismos que forman parte de la estructura del fútbol argentino.

El arbitraje ocupa otro capítulo central del documento. La institución propone revisar los roles de quienes actualmente tienen responsabilidades en la conducción del arbitraje y establecer criterios objetivos para la designación de los jueces. A su vez, plantea implementar mecanismos de evaluación de los árbitros de acuerdo con sus actuaciones y crear un comité independiente que pueda auditar las designaciones.

En materia económica, River sostiene la necesidad de mantener un sistema solidario en la distribución de los ingresos entre los clubes, aunque al mismo tiempo considera necesario revisar la forma en que la AFA genera sus recursos. En ese sentido, propone desarrollar nuevas alternativas para ampliar las fuentes de financiamiento.

El sexto eje está vinculado directamente con los derechos de televisión. River plantea una reformulación del modelo actual, tanto en lo referido al mercado nacional como a la comercialización internacional de las transmisiones.

La presentación se produce después de que River decidiera dejar de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA el 5 de marzo de 2026. En aquel momento, el club comunicó que se apartaría de esos encuentros hasta que se modificaran determinados mecanismos de funcionamiento del organismo.

Desde River remarcaron que el documento presentado constituye el marco general de su postura institucional y anticiparon que cada uno de los puntos será desarrollado posteriormente mediante proyectos específicos. Además, señalaron que buscarán trabajar esas iniciativas junto con los distintos clubes que integran la AFA y con otros actores vinculados al fútbol argentino.

El fallo por el reclamo de Vélez contra Boca

La reunión del Comité Ejecutivo de este martes tendrá además otro tema de relevancia para el fútbol argentino: se conocerá la resolución por el reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina.

El club de Liniers sostiene que Boca superó el límite de futbolistas extranjeros permitido y considera que esa situación constituye una alineación indebida, por lo que reclama una sanción deportiva.

Desde Boca, en cambio, sostienen que no corresponde una quita de puntos. El argumento del Xeneize se basa en que Ángel Romero, uno de los futbolistas extranjeros incluidos en la planilla, no ingresó al campo de juego. Por ese motivo, desde la institución entienden que, en caso de existir una infracción, debería corresponder una sanción económica y no una deportiva.

El fallo será uno de los temas que concentrará la atención durante la reunión de este martes, junto con la presentación de las propuestas de River para modificar distintos aspectos del fútbol argentino.