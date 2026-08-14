Menú
Crónica en vivo

UNA NOVEDAD

River presentó su nueva camiseta alternativa: precio y cómo comprarla

Este viernes, River presentó en sociedad a la que será su camiseta alternativa para la temporada 2026/27.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En la previa de lo que será un duelo clave ante Argentinos Juniors, River desvió el foco de lo que pasa adentro de la cancha y presentó en sociedad su nueva camiseta alternativa.

A través de sus redes sociales y en una producción que incluyó a Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán y Marcos Acuña, entre otros, el Millonario dio a conocer una nueva versión de su conocida camiseta tricolor.

Inspirada en un modelo que se utilizó en el primer cuarto del siglo XX, esta versión cuenta con los clásicos bastones verticales bien anchos en rojo y blanco, con contorno negro.

Además, la marca de las tres tiras incluyó en la parte de la nuca un logo de laureles, rodeado por la fecha de fundación del club y la palabra 'grandeza'.

River presentó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale

  • Camiseta alternativa versión jugador: $219.999
  • Camiseta alternativa manga larga: $179.999
  • Camiseta alternativa versión hincha: $149.999
  • Camiseta alternativa de mujer: $139.999.
  • Camiseta alternativa de niño: $109.999

Dónde y cómo comprar la nueva camiseta alternativa de River

La flamante indumentaria se puede adquirir en la página del sponsor alemán, en la Tienda River y en el local físico del Museo River, a metros del Estadio Monumental con descuentos para socios y miembros de Somos River.

Esta nota habla de:
1
Por pedido de Guillermo, Vélez avanza para incorporar a un delantero de Boca
REFUERZO EN LINIERS

Por pedido de Guillermo, Vélez avanza para incorporar a un delantero de Boca

2
Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."
IMPACTANTE

Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."

3
Dura sanción para Maravilla Martínez tras su expulsión en Racing: se perderá el partido contra Boca
OFICIAL

Dura sanción para Maravilla Martínez tras su expulsión en Racing: se perderá el partido contra Boca

4
Atentos: los candidatos que suenan para ser el nuevo entrenador de Independiente
BUSCAN NUEVO DT

Atentos: los candidatos que suenan para ser el nuevo entrenador de Independiente

5
La Copa Argentina confirmó la sede para el imperdible duelo entre Boca y Vélez
TODO LISTO

La Copa Argentina confirmó la sede para el imperdible duelo entre Boca y Vélez

Últimas noticias de River