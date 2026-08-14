River presentó su nueva camiseta alternativa: precio y cómo comprarla

En la previa de lo que será un duelo clave ante Argentinos Juniors, River desvió el foco de lo que pasa adentro de la cancha y presentó en sociedad su nueva camiseta alternativa.

A través de sus redes sociales y en una producción que incluyó a Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán y Marcos Acuña, entre otros, el Millonario dio a conocer una nueva versión de su conocida camiseta tricolor.

Inspirada en un modelo que se utilizó en el primer cuarto del siglo XX, esta versión cuenta con los clásicos bastones verticales bien anchos en rojo y blanco, con contorno negro.

Además, la marca de las tres tiras incluyó en la parte de la nuca un logo de laureles, rodeado por la fecha de fundación del club y la palabra 'grandeza'.

River presentó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale

Camiseta alternativa versión jugador: $219.999

Camiseta alternativa manga larga: $179.999

Camiseta alternativa versión hincha: $149.999

Camiseta alternativa de mujer: $139.999.

Camiseta alternativa de niño: $109.999

Dónde y cómo comprar la nueva camiseta alternativa de River

La flamante indumentaria se puede adquirir en la página del sponsor alemán, en la Tienda River y en el local físico del Museo River, a metros del Estadio Monumental con descuentos para socios y miembros de Somos River.