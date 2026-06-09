River quiere romper el mercado con una figura de la Premier League

River Plate continúa con el armado de un plantel que tendrá varios jugadores de jerarquía según expresó públicamente Stefano Di Carlo, por lo que Eduardo Coudet tendrá variantes para los desafíos que se le vienen con el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

El Millo ya cerró a Nicolás Otamendi, quien se unirá al grupo tras disputar con la Selección Argentina el Mundial 2026 de la FIFA. Además, también tiene abrochado al volante uruguayo Mauro Wilney Arambarri Rosa del Getafe.

Con Thiago Almada, Ángel Correa, Nelson Deossa en pleno proceso de negociación, otro que parece en el horizonte es un futbolista que juega en la Premier League.

Se trata de Carlos Alcaraz, un volante argentino de 23 años, oriundo de La Plata, que juega para el Everton. El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Racing Club de Avellaneda, con pasado en Southampton, Juventus y Flamengo, no tiene actualmente el protagonismo deseado en los últimos meses y no vería con malos ojos un cambio de aire.

Carlos Alcaraz no está jugando con tanta continuidad comko desea en el Everton.



Alcaraz tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Everton y una cotización de mercado de 15 milllones de euros según Transfermarkt.