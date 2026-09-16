River quiere blindar a Santiago Beltrán: contrato hasta 2029 y una cláusula millonaria

River Plate tomó una decisión sobre Santiago Beltrán después de su gran crecimiento durante 2026: el club ya trabaja para extenderle el contrato y adaptar su vínculo al nuevo lugar que ocupa dentro del plantel. La intención es asegurarse la continuidad del arquero y, al mismo tiempo, establecer una cláusula de rescisión que dificulte una eventual salida.

La situación de Beltrán cambió por completo en pocos meses. A comienzos de temporada estaba detrás de Franco Armani, Ezequiel Centurión y Jeremías Ledesma en la consideración para ocupar el arco. Sin embargo, una serie de movimientos inesperados terminó abriéndole la puerta al juvenil.

La lesión de Armani, el regreso de Centurión mientras atravesaba su recuperación y la decisión de Ledesma de continuar su carrera en Rosario Central modificaron el escenario. Beltrán tuvo su oportunidad y respondió con actuaciones que le permitieron consolidarse bajo los tres palos.

El rendimiento del arquero fue creciendo al mismo tiempo que River atravesaba un momento futbolístico irregular. Con el correr de los partidos, dejó de ser una alternativa de emergencia y pasó a ganarse un lugar como titular.

La posterior salida de Armani terminó de confirmar su nuevo estatus dentro del plantel. A partir de entonces, en River comenzaron a trabajar en un contrato acorde a la importancia que adquirió el futbolista.

La renovación que River prepara para Santiago Beltrán

El Millonario le ofreció a Beltrán extender su vínculo hasta diciembre de 2029. La propuesta contempla una mejora salarial significativa respecto del contrato que tenía originalmente, cuando todavía era considerado un arquero de Reserva.

El punto más llamativo del nuevo acuerdo será la cláusula de rescisión, que quedaría establecida en 100 millones de euros.

La cifra apunta principalmente a proteger al club frente al interés de otros equipos. La intención de River no es fijar ese monto pensando necesariamente en una futura venta, sino establecer una barrera económica ante posibles ofertas por uno de los jugadores que logró mayor crecimiento dentro del plantel durante este año.

Beltrán también ganó terreno en la Selección Argentina

El buen momento del arquero de River también tuvo repercusión fuera del club. Beltrán fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial 2026 y tuvo allí su debut con el seleccionado mayor.

Ahora, el futbolista aparece nuevamente entre las alternativas para integrar la próxima convocatoria de la Albiceleste.

La Selección tiene por delante una serie de amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, programados entre fines de septiembre y comienzos de octubre. Todo indica que Beltrán volverá a formar parte de la nómina.

Así, el arquero que comenzó 2026 como una de las últimas opciones para River terminó transformándose en titular, llegó a la Selección y ahora está cerca de firmar un contrato que reflejará su nueva importancia en el club.